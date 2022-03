Quem visitar Dubai nos Emirados Árabes logo perceberá o maior arranha-céu já construído pelo homem: o Burj Khalifa. Com seus 160 andares (equivalente a 828 metros de altura), o Burj Khalifa se tornou um símbolo da nova Dubai –moderna e exuberante.

Naquele pedaço dos Emirados Árabes uma megalópole foi surgindo ante as vultosas edificações que fizeram daquela cidade uma espécie de vitrine para pós-modernidade mundial.

Inserida nesse contexto de grandiosidade foram lá construídos o maior shopping center do mundo, o maior prédio do mundo (o Burj Khalifa, a melhor companhia aérea do mundo (Emirates) a–Enfim: Dubai se tornou uma espécie de coqueluche do turismo mundial. Quem vê aqueles exuberantes arranha-céus em pleno deserto construídos a tão pouco tempo entende a sinceridade dos escritos das reflexões contidas “na felicidade e o pensamento positivo” do construtor da nova Dubai, Sheik Al-Maktoum.

Mas esse recanto dos Emirados Árabes não foi sempre assim. Nos anos 1960 a cidade não passava de uma pequena vila cercada de areia por todos os lados. O deserto fertilizava o debate entre os pessimistas que viam naquele mar de areia um grande empecilho para o desenvolvimento, e os mais otimistas que encaram o deserto como um grande desafio a ser enfrentado e vencido.

A luta entre a tradição e a modernidade era a luta contra o tradicionalismo dos Sheiks avessos a tudo que era novo. E líderes antenados nas novas realidades de um mundo que se globalizava cada vez mais.

A vitória da modernidade levou ao poder o Sheik Mohamed Ben Rachid Al-Maktoum. Com ele na chefia do Estado surgiu uma nova mentalidade sedimentada no pensamento positivo e na busca da felicidade. O carisma do construtor da Dubai moderna conquistou mentes e corações na sociedade daquele emirado árabe.

“Quando você carrega um olhar positivo sobre o mundo, os desafios se transformam em oportunidades, o futuro torna sinônimo de sucesso, e os indivíduos aparecem como talentosos e capazes”, assim ensina o construtor daDubai moderna. Para ele a autoconfiança é fundamental para que o trabalho em equipe alcance os resultados preestabelecidos. “Se você acredita em si mesmo os outros acreditarão em você. Mostre a eles otimismo e você encorajará os que estão a sua volta a atingir seus objetivos.”

Para o Sheik Al-Maktoum o deserto não é um obstáculo, mas sim um fator de riqueza para economia do país. Prova disso são os milhões de turistas do mundo inteiro que vão a Dubai para ter a vida dos Beduínos ou andar nas costas dos camelos.

O construtor da Dubai moderna é querido pela sua gente. A presença do Sheik Al-Maktoum e visível nos quatros cantos da cidade. E aqui vai um depoimento pessoal. Pude perceber a presença do Sheik quando eu caminhava pela cidade num calor de mais de quarenta graus. Exausto entrei numa cabine de espera do ônibus.

O ar condicionado e os confortáveis poltronas davam uma sensação bastante agradável. Coisas típicas de um governante com a qualidade de vida de seu povo. Pude então compreender a preocupação do dirigente a gente de sua terra. Num sentido mais amplo a população tem acesso a ensino e saúde de qualidade.

Coisas como essas validam aquilo que o Sheik Al-Maktoum prega no seu discurso político: a forma mais sublime de Estado é aquela que induz a felicidade. Gente feliz que pensa positivamente foi o cimento que construiu a grandeza de Dubai.

Salatiel Soares Correia

é Engenheiro, Bacharel em Administração de Empresas, Mestre em Planejamento Energético pela Unicamp. É autor, entre outras obras, de Cheiro de Biblioteca.