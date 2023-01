Notas sobre judicialização do jornalismo, fake news e regulamentação profissional

Não costumo falar muito sobre a minha profissão, mas uma decisão da justiça federal publicada na última terça-feira (24), me fez refletir sobre a importância de compartilhar as coisas boas que o jornalismo produz na sociedade, quando consegue impactar as estruturas de poder e provocar mudanças de pensamento e comportamento.

Vou resumir. Em maio do ano passado, em um dos meus trabalhos como assessor de comunicação de uma autarquia federal, produzi uma matéria sobre a fiscalização e a apuração de denúncias de práticas abusivas cometidas contra profissionais da enfermagem em um hospital privado daqui de Palmas. Os relatos de constrangimentos, humilhações e subjugações contra enfermeiros e técnicos de enfermagem foram recebidos via Ouvidoria. A denúncia foi acolhida pelo Departamento de Fiscalização, que tratou de averiguar o caso e oficiou a gestão hospitalar a adotar medidas para abolir eventuais práticas de assédio moral, violência psicológica e abuso de poder cometidos contra equipes de enfermagem.

Ocorre que, na tentativa de silenciar a cobertura jornalística legítima de uma ação que é atribuição legal do órgão - a fiscalização -, o hospital acionou a justiça federal para que a matéria fosse retirada do ar com a devida retratação da publicação.

Lembro do Departamento Jurídico levantando comigo o que tinha acontecido, tão logo fomos notificados da ação. Não me amedrontei. Acho que até fiquei satisfeito. Processos judiciais por conta do ofício são mais recorrentes contra jornalistas de veículos.

É raro acontecer isso contra jornalistas de assessoria. Como eu tinha certeza de que não havia cometido nenhuma ilegalidade na produção e divulgação da matéria, fiquei tranquilo e decidimos juntos, como instituição, manter a publicação e apresentar a devida defesa no processo judicial.

Após quase sete meses de tramitação, a Justiça Federal rejeitou o pedido do hospital para que a matéria fosse retirada do ar; negou o pedido de retratação; e condenou o mesmo a arcar com as custas processuais. Pelo mérito, o juiz até determinou o arquivamento do processo. Claro que ainda há prazos recursais que serão cumpridos, mas, provavelmente, não serão apresentados fatos novos (até porque não existem) e a decisão deve ser mantida.

Isso me fez refletir sobre a histórica contribuição do jornalismo para melhorar a sociedade. Estão nos diários de ontem e de hoje inúmeros exemplos de que o jornalismo profissional qualifica o debate público e contribui para formação de opiniões e posicionamentos sobre temas socialmente relevantes. A todo momento somos testemunhas da repercussão que matérias jornalísticas causam no fazer político, mobilizando as estruturas de poder para ampliar o alcance da justiça, diminuir as desigualdades sociais e fortalecer a democracia.

Não vou blindar o trabalho do jornalista de erros e contradições, pois não existe santidade nas redações. Tampouco, negarei que há interesses políticos e econômicos que muitas vezes influenciam a escolha das palavras de uma ou outra pauta. No entanto, é necessário que haja um mínimo de respeito ao jornalismo profissional praticado com base em critérios de interesse público que produz relatos e análises de fatos reais e trabalha com informações que foram apuradas.

O jornalismo profissional deve ser valorizado e fortalecido. Ataques, intimidações e depreciações do ofício do jornalista favorecem um outro modelo de propagação de ideias: aquele repleto de narrativas falsas disseminadas ardilosamente para sequestrar o discernimento das pessoas e levá-las a atos insanos e criminosos. Portanto, valorizar o jornalismo no “dizer” e fortalecê-lo no “fazer”, e aqui defendo a legalidade do diploma e a regulamentação profissional, é o mesmo que dissipar o obscurantismo que insiste em aluir a luz que as notícias projetam sobre a sociedade. E essa, senhoras e senhores, é uma luz que não pode ser apagada.

Luiz Melchiades

Jornalista e assessor de comunicação