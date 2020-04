Negócios do Estado e negócios do povo

Entramos nesta quarta no 22º dia após o decreto de estado de calamidade baixado pelo governo federal e 18 dias das medidas determinadas pelo governo estadual. O Estado até ontem era o único do país a não registrar óbitos em função do Covid-19. No Brasil caminha-se nesta quarta para números acima de 600 vítimas fatais. O Estado adotou, de imediato, o isolamento social que pode ter…