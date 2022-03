Mulher não é sinônimo de fraqueza. Não precisamos de tutor conduzindo nossas vidas. Queremos leis e políticas públicas com recorte de gênero e raça, pois somos 51,8% da população brasileira (PNAD, 2019), isso não importa?

Queremos assumir os diversos cargos de chefia/gerência, pois somos capazes de desempenhar com maestria qualquer função, isso porque somos em maioria com ormação acadêmica e porque somos minoria nos cargos de poder? Necessitamos de políticas públicas mais inclusivas e com recorte de gênero e raça. Os dados de 2019, do IBGE, mostram que na população com 25 anos ou mais, 19,4% das mulheres tinham curso superior completo, enquanto entre os homens esse percentual foi de 15,1%. No entanto, a formação superior sequer garantia às mulheres maior acesso aos cargos dentro do próprio ambiente acadêmico. No mesmo ano, elas representavam menos da metade (46,8%) dos professores de instituições de ensino superior no país.

Não queremos ser objeto de estudo ou de aconselhamento de pesquisadores

esquerdomacho. Nós podemos falar sobre nós e para nós, por isso queremos respeito. Porém, não estamos pedindo para que os homens não se capacitem em gênero.

Queremos poder vestir a roupa que quisermos e sair às ruas sem medo de sermos atacadas por maníacos sexuais, só porque não conseguem controlarem seus instintos canibais.

Queremos ter a liberdade de engravidar e ter nossas crias sabendo que teremos creche pública para deixarmos nossos/as filhas/os para trabalharmos e termos nossa independência financeira, pois escola pública de qualidade é dever do estado e nosso direito. Queremos também ter a liberdade de não querer ter crianças se essa for a nossa vontade, sem ter que dar explicação o tempo todo para sociedade machista e sexista que essa também é uma opção feminina.

Queremos falar, opinar e posicionar sem ter que sempre vir um macho e nos

boicotar, retificando e plagiando nossa fala por conveniência masculina.

Parem de dizer que somos frágeis e que por isso precisamos de cuidados e

proteção. Só que por trás disso, vocês querem nos manipular e serem nossos donos.

Não queremos ser tratadas diferentes, só porque somos mulheres. Queremos sim, respeito, inclusão, equidade e LIBERDADE.

Queremos estar no mercado de trabalho na mesma proporção que os homens.

Portanto, temos que ter políticas para mulheres com a equidade e interseccionalidade de gênero, raça e classe. Do contrário, os dados continuarão mostrando que as relações sistêmicas são patriarcais e de dominação masculina. No ano de 2019, o nível de ocupação das mulheres sem filhos de até 03 anos de idade era de 67,2%. Já entre as mulheres com filhos nessa faixa etária caía para 54,6%. Para mulheres pretas e pardas com filhos de até 03 anos de idade o nível de ocupação era ainda menor, de 49,7%.

O espaço público também é nosso e o espaço privado também é de vocês. Por

isso, as tarefas domésticas não são somente nossas, por favor, assumam os vossos lugares.

Casamento não é prisão, por isso, queremos e podemos sair com as amigas assim como vocês saem com os seus amigos para jogar futebol, fazer churrasco e etc. Não casar, também é nossa opção, por isso, parem de nos julgar só porque queremos ficar solteiras.

Parem de nos matar só porque acham que tem o controle sobre tudo e podem a bel-prazer nos exterminar. Segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 01 em cada 04 mulheres sofrem violência de gênero.

Não queremos seguir nenhum padrão de beleza imposto a nós. Por isso,

reafirmamos: nosso corpo, nossas regras.

Por favor, estamos adoecendo mentalmente pelo excesso de atribuições e tarefas que essa tal liberdade criou às mulheres. Não somos obrigadas a cuidar de filhos/filhas sozinhas e nem de trabalhar em casa e fora dela e ainda ter que manter o sorriso e a alegria todos os dias na nossa face.