Há alguns anos tenho escrito textos para esta coluna jornalística. Em alguns momentos, produzo com mais ou menos frequência. Ultimamente, encontro-me nessa última situação. Confesso que a escrita desses textos fica na dependência do aguçamento de minha sensibilidade no meio social. De um modo ou de outro, os escritos falaram sobre mim, foram vivências selecionadas com doses de criatividade, mas não me recordo de me mostrar explicitamente como resolvi fazer desta vez.

Um assassinato de um livro me trouxe aqui. Aconteceu como uma lufada despertadora. Fez-me rememorar marcas deixadas pelo tempo em minha vida. Era um livro especial, se bem que cada livro possui a própria singularidade. O livro morto foi sugerido em uma consulta médica, tematizava a mente e o comportamento humano. Os autores demonstravam esforços para os leitores assumirem as rédeas das próprias vidas com mais discernimento. Após algum tempo, iniciei uma releitura da obra na busca de um fortalecimento pessoal com a recuperação de minha solitude, após longos anos de convivência conjugal.

O livro se fez em picadinhos, nunca imaginei tamanha distração da minha parte. As letras me recordaram os confetes característicos dos antigos carnavais pernambucanos, minha terra natal. Tentei segurá-las para não se espalharem, pois o vento insistia em soprar fortemente. A desintegração do renovado esforço de fortalecimento pessoal parecia inevitável.

O assassinato foi resultante de um acidente doméstico, fruto de uma atitude desatenta: numa máquina de lavar roupas. Agindo aceleradamente como me é familiar, principalmente em função de minhas atividades profissionais, juntei subitamente todos os lençóis da cama e joguei na máquina. Não percebi que lá estava o meu companheiro das horas antecedentes ao sono. Ao se completar o ciclo, visualizei aquela cena assustadora.

O ditado popular está certo: a vida é uma grande escola para os que se dispõem a se apropriar das lições passíveis de serem captadas. Assim, refleti sobre o que poderia significar tamanha fatalidade. A morte do livro me mostrou que, mesmo de férias, eu continuava acelerado e desatento. Logo, fui jogado em retrospecto e lembrei-me da minha vida marcada por uma velocidade voraz, por metas e alvos idealizados e alcançados.

Com precocidade, estudei e trabalhei ininterruptamente. Perdi-me em minha própria pressa. Recentemente, tornou-se inevitável perceber o tempo transcorrido. Procurei ajuda e tenho transformado minha vida, permiti-me compreender a lição do momento. Ainda me encontro em transformação... Visualizei a repentina passagem do tempo e, apesar de minhas inúmeras conquistas, ficaram para trás possibilidades de experiências. Muitos podem menosprezar essas possibilidades, mas, para mim, elas adquiriram um valor inestimável. Hoje, esforço-me para não abrir mão delas, torná-las reais. Na vida, é preciso desacelerar!

Wagner Rodrigues Silva

é doutor em Linguística Aplicada e Professor Titular na Universidade Federal do Tocantins (UFT).