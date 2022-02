De hoje a três dias o médico aposentado Odir Rocha completa 81 anos de vida. Reside numa casa modesta na Capital há três décadas levando uma vida franscicana. Um imóvel que adquiriu parcelado de outro ilustre político do Estado, o ex-secretário Rui Rodrigues no governo Moisés Avelino (o segundo governo eleito do Tocantins), um dos resistentes da ditadura e ex-secretário de Educação de Goiás, no governo Mauro Borges.

Odir com os parcos recursos da aposentadoria luta contra enfermidades da idade, algumas naturais outras nem tanto do quintal de seu refúgio onde dribla adversidades descobrindo a literatura com sua poesia, contos e crônicas. Diz-se decepcionado com a política onde militou por décadas. Disse-me ontem ocupar-se, agora, de aproveitar a família que formou com sua sempre companheira Dirce, hoje o sustentáculo da casa.

Odir é um caso raro que está aí a reafirmar que os políticos não são necessariamente iguais, cargos eletivos não representam porteira de fazenda e que eleição não é uma caça ao tesouro. É um case em meio a uma maioria que faz da função pública instrumento de enriquecimento ilícito no Estado em meio a um milhão de pessoas dependentes de ajuda oficial.

Quando se assiste um deputado estadual defendendo desvios de recursos públicos disfarçados de benefícios trabalhistas a categoria que já tem salários acima do teto e um dos possíveis beneficiados denunciando a sinecura indecente aprovada pela maioria de seus pares, como se deu ontem, em que milhões, com aval parlamentar, sairão do bolso daquela gente que não tem o que comer, para a conta de quem tem salários acima de R$ 39 mil e que podem, com a lei aprovada, colocar na algibeira mais três valores desses aí anualmente, a conduta de Odir Rocha deveria provocar-lhe a vergonha alheia.

Odir montou um hospital em Colinas com seus próprios recursos, saiu mais pobre que entrou na prefeitura da cidade e deixou a prefeitura da Capital, onde foi o segundo prefeito eleito, pior financeiramente do que quando assumiu, pelo voto, o cargo, enfrentando dois adversários de peso: Freire Junior e Raul Filho.

Mal sabia que o pior inimigo estaria dentro do grupo. Sofreu pressão de tudo quanto é lado para desviar recursos da prefeitura de Palmas e alimentar o esgoto partidário. Resistiu a realizar um concurso de cartas marcadas e caiu-lhe o inferno sobre as costas por dizer não a cavar R$ 100 mil dos cofres públicos todos os meses. Já no segundo ano de administração encontrava-se praticamente só e enfrentando o denominado fogo amigo e seus sustentáculos nas instituições por não abrir os cofres públicos à coligação que deu sustentação à sua eleição. Abandonado por suas virtudes enfrentou a força do vício e, mesmo com boa administração e tendo direito à reeleição, foi jogado fora do grupo, no que hoje deve ser motivo de agradecimento.

Aos 81 anos, Odir que foi prefeito duas vezes (Colinas e Palmas), secretário de Palmas e do governo, deputado federal e médico, indica que a política não é só essa roubalheira que se espalha pelo Estado, não apenas entre os políticos, mas também nas instituições sustentadas com recursos do público. Um Estado que em menos de três décadas viu dois governadores presos por acusação de roubalheira e outros levados sob vara à polícia e, circunstancialmente, encontra-se com um governador afastado por acusações iguais.