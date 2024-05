Neste artigo de opinião, compartilho com os leitores o que compreendo ser um testemunho, pois acredito que minha vivência possa levá-los a refletir sobre suas próprias vidas. Em outros termos, desejo provocar reflexões a respeito da relevância do trabalho com qualidade para si e para as pessoas próximas, aprendendo constantemente a fazer escolhas sustentáveis. Assim, apresento desafios enfrentados e ganhos acumulados com escolhas que tenho realizado diante da acelerada e concorrida vida acadêmica.

O trabalho a que me refiro é o exercício profissional da docência em universidade pública, o que significa realizar inúmeras atividades além de ministrar aulas, a exemplo de: (1) orientar estudantes de graduação, mestrado e doutorado; (2) integrar voluntariamente equipes gestoras de associações científicas; (3) participar de diferentes bancas avaliativas; e (4) escrever textos científicos para garantir a circulação de resultados de pesquisas desenvolvidas. Diferentemente do que comumente supõe a comunidade externa à instituição, o que, quase sempre, menos fazem os referidos docentes é ministrar aulas. Pasmem, curiosos leitores: sem a vigilância necessária, o grande volume das demais atividades tende a avançar sobre o tempo necessário às aulas.

Aos 17 anos, entrei desavisadamente na desafiadora vida acadêmica. Na graduação, também fui bolsista de iniciação científica e já comecei a pesquisar, a participar de eventos especializados e a escrever artigos científicos. Essas atividades se intensificaram durante meu mestrado e doutorado, cursados na sequência da conclusão da graduação. Um pouco antes da obtenção dessa mais alta titulação, tornei-me docente concursado em universidade pública e, logo, acumulei inúmeras outras atividades profissionais do tipo das listadas no segundo parágrafo deste texto, além de tantas outras. Diante de escolhas que precisava realizar, fui me tornando meu maior adversário.

Sempre procurei exercer minha profissão de maneira exemplar e diversas conquistas se acumularam, na mesma proporção da deterioração imperceptível de minha qualidade de vida. Tornei-me obeso e enfrentei as consequências advindas dessa condição, prejuízos para a saúde mental também foram acumulados. Mais recentemente, na rápida chegada aos 40 anos, o que vivenciei, finalmente, tornou-se apreensível aos meus sentidos e, hoje, posso caracterizar a familiar experiência acadêmica como uma falsa maratona em que a vaidade, a soberba e a disputa acirrada se confundiam. Visualizo o quanto essa corrida continua maltratando pseudoatletas, os quais, assim como eu, ainda não visualizam estragos ou escutam clamores no e do próprio corpo.

No esforço para sustentar minha mudança de vida, eu continuo realizando responsavelmente as atividades profissionais, mas estou aprendendo ou, talvez, construindo uma disciplina garantidora de mente e de corpo saudáveis. Práticas esportivas se tornaram prioridades e estão me ajudando a construir outra disciplina. Descobri que é melhor ser atleta em verdadeiras maratonas e que os treinos físicos precisam ser diários, garantindo meu bem-estar e, inclusive, um desempenho profissional agradável e satisfatório.

Infelizmente há pseudoatletas que ainda não concebem a possibilidade de os acadêmicos se inserirem em verdadeiras maratonas. Em interações cotidianas e, algumas vezes, diante de negativas necessárias e aprendidas de minha parte, percebo insinuações no sentido de que eu estaria menos interessado nas atividades da docência universitária, as quais, na realidade, continuam fazendo meus olhos brilharem. Diante disso, preciso continuar esperançoso, vigilante e preferindo ser meu maior adversário.



Wagner Rodrigues Silva, Doutor em Linguística Aplicada e Professor Titular na Universidade Federal do Tocantins (UFT).