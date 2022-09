Todo autor é um escritor de si mesmo. Os escritores, geralmente, partilham com seus leitores acontecimentos por eles vividos no rio de suas próprias existências. De alegrias a frustrações, até mesmo a loucura inerente aos psicopatas se torna fonte de inspiração de quem tem o talento de expressar sentimentos em obras literárias.

De todos os livros que li, os mais angustiantes, certamente, encontram-se na literatura atormentada do tcheco Franz Kafka. Kafka reflete, em seus escritos, aqueles tempos sombrios da Primeira Guerra Mundial em cujo contexto a opressão do Estado autoritário, corporificado nas organizações burocráticas, oprimia os cidadãos.

Sem nunca ter constituído uma família, esse autor viveu uma vida marcada pelo autoritarismo paterno. Expressou essa relação no seu clássico “Cartas ao Pai”, no qual chamava seu progenitor de “tirano”, “regente”, “rei” e “Deus”.

Kafka sentiu na pele o tormento de uma burocracia. Na condição de escritor de si mesmo, deu vazão a suas próprias angústias. Quem lê suas obras literárias sente o peso de uma oprimente burocracia feita para controlar o ser humano.

Em “O Processo”, outra obra-prima desse genial tcheco, o principal personagem, conhecido apenas por K (de Kafka?), é processado sem nunca saber o motivo. Nesse clima, fertilizam-se a agonia e o clímax da desestabilização emocional fomentada por burocratas sem rosto e sem nome.

Eis aí a face do Estado opressor que usa do autoritarismo para oprimir o ser humano. Em “A Metamorfose”, outra obra-prima de autoria desse genial escritor, Kafka, logo nas primeiras páginas, transforma o personagem principal, Gregor Samsa, num inseto. No corpo de um inseto, mas com mente de gente, Samsa vê e sente a agonia de sua família que muito dependia de seu trabalho de caixeiro-viajante para sobreviver. De esteio Samsa se torna um peso para os seus.

Em “O Castelo”, talvez, sua obra mais prima que as outras, o mesmo personagem K (de Kafka?) vive outra situação de opressão burocrática. K é contratado por um conde de um castelo para desempenhar o trabalho de agrimensor. Ao chegar na vila que dá acesso ao castelo, percebe uma sociedade dividida em duas castas: a dos habitantes da vila e a dos funcionários do castelo, estes mantêm com os lá debaixo uma relação distante e que oprime e controla a população. Os habitantes sentem a presença constante da opressão dos membros da corte do castelo a controlar suas vidas a todo instante. O interessante é que essa corte, embora distante, mostra-se bastante presente no controle e até mesmo na tortura dos membros de uma casta considerada menor. Eis aí a face visível da opressão burocrática que leva ao desespero. O castelo de Kafka se impõe a qualquer preço. Mesmo que seja à custa da destruição de famílias.

Mentes kafkianas são mentes mal resolvidas que dão vazão a suas neuras. Quando no poder, alimentam uma psicopatia interior que destrói e tortura quem está ao redor deles. Em se tratando de organizações burocráticas, esses personagens se tornam um empecilho à eficiência e elevação da produtividade. Sentem um prazer interior com a tortura, pois, como já dizia o grande filósofo francês Jean Paul Sartre, “o inferno está nos outros, não neles mesmos”.

Salatiel Soares Correia

é Engenheiro, Bacharel em Administração de Empresas, Mestre em Planejamento Energético. É autor, entre outras obras, de Cheiro de Biblioteca.