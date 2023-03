Caro leitor, leia os depoimentos das personalidades abaixo a respeito de uma personalidade que marcou época na construção do setor de energia elétrica no Brasil. Logo a seguir tecerei alguns comentários.

Primeiro: Aécio Neves, ex-governador de Minas Gerais.

“Quando se iniciou no mundo a construção de barragens para geração de energia elétrica, os mineiros assumiram, com Bernardo Mascarenhas, a vanguarda da nova tecnologia na América Latina, inaugurando em 1889, a usina de Marmelos. É bom registrar que a primeira usina hidrelétrica construída nos Estados Unidos começara a funcionar havia apenas sete anos. Esta iniciativa conferiu o pioneirismo no aproveitamento dos rios para a geração de energia—e explica a superioridade de nossos engenheiros e técnicos, entre eles o decano dos grandes construtores do moderno parque hidrelétrico brasileiro, que é Mario Penna Bhering.”

Segundo: empresário Antônio Ermírio de Moraes(de saudosa memória)

“Quando iniciou sua trajetória no setor elétrico, o Brasil possuía 2.400 Megawatts instalados. Ao deixar a presidência da Eletrobrás em 1990 o país somava 53.000 Megawatts.” Mais adiante acrescenta o empresário Antônio Ermírio:” a história profissional do doutor Mário Bhering é digna de ser registrada para a posteridade, pois faz parte da evolução do nosso sistema elétrico.”

Terceiro: Eliezer Batista ex-presidente da Companhia Vale do Rio Doce(de saudosa memória) “Onde muitos enxergaram apenas o breu, Mário Bhering viu o progresso e o desenvolvimento do Brasil. Meticuloso planejador e incansável executor, Bhering foi um dos principais artífices do grande salto do setor elétrico nacional nas décadas de 1960 e, principalmente, 1970.”

Posto isso, volto agora a falar com vocês a respeito da maior unanimidade do setor elétrico brasileiro, o engenheiro Mário Penna Bering, que por treze anos, em duas ocasiões, presidiu a empresa holding do sistema elétrico nacional, a Centrais Elétricas Brasileiras (Eletrobrás).

Certamente essa referencia unânime a figura desse conceituado engenheiro—diga-se de passagem, muito justa—tem suas razões históricas. Doutor Mário vem da velha escola mineira que fez da atual Companhia Energética de Minas Gerais o que hoje ela é: a mais eficiente empresa de energia do país e uma das melhores do mundo. Sob o comando dessa figura lendária do setor energético nacional se formou na Companhia Energética de Minas Gerais a mais competente equipe engenheiros de energia no Brasil.

Alçado ao topo do comando do setor elétrico brasileiro doutor Mário Bhering deu unidade ao planejamento do setor elétrico numa época em que a presença do estado foi muito significativa para o desenvolvimento nacional. Das construções das Usinas Hidroelétricas de Tucuruí e de Itaipu aos inegáveis ganhos do planejamento coordenado de curto, médio e longo prazo do complexo sistema hidroelétrico brasileiro. Tudo teve a influência decisiva do engenheiro Mário Bhering. Ponderação e paciência para escutar a todos era sua receita antes de tomar qualquer importante decisão estratégica.

Encerro o pouco do muito que ainda se tinha para falar a respeito dessa figura da maior respeitabilidade dentro e fora do setor elétrico nacional com as palavras de quem muito de perto conviveu com ele—o ex-diretor de planejamento de operações da Eletrobrás e paraninfo de minha turma na escola de engenharia, engenheiro José Marcondes Brito de Carvalho: “pessoalmente, o doutor Mário Bhering deu exemplo de disciplina, coerência e competência no tratamento de diversos problemas que afetaram o setor elétrico, e cujos efeitos até hoje ainda podem ser sentidos e observados.”

Salatiel Soares Correia

é engenheiro, administrador de empresas, mestre em planejamento energético e autor, entre outros, do livro “A energia na região do agronegócio”.

P.S Este artigo intenciona homenagear a memória desse grande brasileiro que relevantes serviços prestou ao país.