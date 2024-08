Juan Rulfo, com sua produção literária limitada, alcançou uma notoriedade impressionante na literatura mundial com o romance Pedro Páramo, publicado em 1955. Em apenas 90 páginas, Rulfo construiu uma obra-prima que se tornou um marco do realismo mágico, estilo literário característico da América Latina, influenciando notavelmente outros autores, como Gabriel García Márquez em sua emblemática obra Cem Anos de Solidão. A importância de Rulfo é reconhecida pelo prestigiado Prêmio Juan Rulfo, considerado o mais importante do México e da América Latina, que homenageia sua contribuição inestimável para a literatura.



Pedro Páramo inicia-se com Juan Preciado prometendo à sua mãe, em seu leito de morte, que encontrará seu pai, Pedro Páramo, em Comala. Ao chegar ao vilarejo, Juan depara-se com um lugar habitado por espíritos e memórias, um ambiente que mescla o real com o sobrenatural de maneira magistral. A habilidade de Rulfo em criar uma narrativa rica e complexa em um livro tão curto é comparável à metamorfose de Franz Kafka, outra obra-prima da literatura mundial que, em poucas páginas, provoca um impacto profundo e duradouro.



Em Pedro Páramo, Rulfo explora temas universais como a morte, a culpa, a redenção e a opressão dos poderosos sobre os vulneráveis. Os personagens de Rulfo são profundos e surreais, típicos do realismo mágico. Pedro Páramo, o patriarca despótico de Comala, é uma figura que encarna a corrupção e a decadência. Juan Preciado, em sua busca pelo pai, representa a inocência e a esperança que se deparam com a dura realidade do vilarejo fantasmagórico.

A narrativa de Pedro Páramo é não-linear e fragmentada, contribuindo para a sensação de um mundo onde o tempo e o espaço são fluidos, onde os vivos e os mortos coexistem e se comunicam. Essa estrutura reforça a atmosfera surreal e onírica que permeia o romance. A mescla de personagens surreais e situações cotidianas cria um universo literário onde o fantástico é parte intrínseca da realidade, caracterizando o realismo mágico que Rulfo ajudou a definir.



Gabriel García Márquez, em diversas ocasiões, mencionou a influência de Rulfo em sua obra Cem Anos de Solidão, reconhecendo a profundidade e a inovação narrativa de Pedro Páramo como uma inspiração direta. A capacidade de Rulfo de incorporar o sobrenatural ao cotidiano de forma tão natural foi um elemento crucial que Márquez adotou em sua própria escrita.



Juan Rulfo demonstra que um autor não deve ser julgado pelo tamanho ou pela quantidade de sua produção literária, mas sim pelo conteúdo e profundidade de sua mensagem. Pedro Páramo é um exemplo brilhante de como a concisão pode resultar em uma obra de grande impacto e relevância. Através de sua escrita, Rulfo consolidou-se como um autor respeitado e influente, cuja contribuição para a literatura transcende a limitação de sua produção.

Sua obra-prima é uma prova de que a qualidade literária não está na extensão, mas na capacidade de tocar e transformar o leitor, mostrando que, em literatura, menos pode ser muito mais. A justa homenagem a Rulfo através do Prêmio Juan Rulfo solidifica sua posição como um dos mais importantes escritores do México e da América Latina, eternizando seu legado literário.

Salatiel Soares Correia é engenheiro,mestre em energia pela Unicamp.Autor de 8 livros.

