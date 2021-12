Jornalismo – a hora da virada

O jornalismo está fustigado não apenas por uma crise grave. Vive uma mudança cultural vertiginosa, intensa, mas fascinante. A revolução digital é um processo disruptivo. Quebra todos os moldes e exige uma baita reinvenção corporativa e pessoal. Quem não tiver disposição de mudar a própria cabeça, rápida e efetivamente, deve comprar uma rede e contemplar as belezas do mar. Aqui, no nosso mundo…