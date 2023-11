A infância é, no meu modo de ver, a fase em que descobrimos muito de grandezas e medidas. Grandezas de sonhos e de ações de outras pessoas, a altura das estrelas, o horizonte que nunca termina e aquele aguaceiro imenso e sempre corrido que é o Rio Tocantins...

Descobri isso tão logo comecei a bisbilhotar a vida exemplar de Júlio Resplande de Araújo, menino goiano de quando Goiás era o quarto maior território dentre os Estados brasileiros.

Aquela noção de grandeza mediu os sonhos do pequenino aluno da professora Mundiquinha; e seus sonhos cresceram no tempo e nas vivências, na fase ginasial (segunda fase do fundamental de hoje), na mudança para a capital (Goiânia), nas formações na Escola Técnica de Comércio Dom Marcos de Noronha e na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Goiás.

Advogado por poucos meses; juiz de Direito de primeira, segunda e terceira entrâncias, desembargador (todas as promoções por merecimento), professor de Direito na PUC de Goiás, católico praticante (e incansável) e, surpreendentemente, aposentado precocemente, a pedido: nascera o Estado do Tocantins – um dos seus sonhos – e era preciso acudir a nova realidade, participar da vida nova de seu torrão natal.

Secretário de Estado, deputado estadual e advogado outra vez; até a decisão pelo recolhimento, como uma autopremiação por tantos serviços prestados.

Todo o trabalho de indagações e pesquisas que, de mãos dadas com a poeta Chris Resplande – filha do biografado – alimentaram nossos textos. Assim, concluímos o propósito desses registros em livro e vimos, Chris e eu, o trabalho quase finalizado (afinal, a cada vez que evoco alguma faixa de tempo por nós percorrida desperto em mim perguntas que, sem dúvida, não nos permitiram “dar os trâmites por findos”).

Contudo, encerramos este feito com alegria e sensação de vitória. Temos, aqui, um manual de bons exemplos, de orientações múltiplas de se construir uma vida de aprendizados, de feitos, de ensinamentos e de prestação de elevados serviços às comunidades que usufruíram de seus conhecimentos e realizações.

Esse homem é o Dr. Júlio Resplande, marido e pai presente e edificante, amigo discreto, mas sempre leal. Um benemérito que, ao decidir-se pela vida no campo político, ensinou – e muito bem – a importância da assistência ao cidadão comum. Com isso, pôs o novíssimo Estado do Tocantins na liderança nacional com a instituição da Defensoria Pública e a inovação instituída na Segurança Pública.

O livro – Júlio Resplande de Araújo – uma biografia – será lançado em Palmas, em sessão de autógrafos na Defensoria Pública do Tocantins, no dia 4 de dezembro, a partir das 10 horas. Em Goiás, o lançamento ocorreu no dia 1° de dezembro, no Foyer do Auditório Desembargador José de Melo Bandeira do Tribunal de Justiça de Goiás.

Luiz de Aquino

É jornalista e escritor de prosa e verso, membro da Academia Goiana de Letras.