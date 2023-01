A história da divisão do estado de Goiás vem de longe, especificamente dos tempos de Dom João Sexto. Nessa época, aportou na região norte na cidade de Paranã o desembargador Teotônio Segurado.

Segurado se tornou peça fundamental no desenvolvimento de um meio de transporte estratégico para escoar o ouro que chegava ao porto de Belém rumo a Lisboa: a navegação no Rio Tocantins. A grande causa da divisão do estado foi pioneiramente abraçada por esse português bacharel em Direito pela prestigiada Universidade de Lisboa.

Ainda, nos tempos do império ocorreram duas tentativas de divisão de Goiás primeira delas veio por intermédio do então deputado pela província de Goiás, Visconde de Taunay que propôs a separação do norte goiano, criando, assim, a província de Boa Vista do Tocantins, que hoje é a cidade de Tocantinópolis.

A segunda tentativa é creditada historicamente ao projeto de Fausto de Sousa que propôs a redivisão do império em 40 províncias. Estava incluso nesse projeto que compreendia o norte de Goiás.

Nas primeiras décadas do novo regime Republicano o discurso em defesa da divisão se regionalizou tendo a cidade de Porto Nacional como sede do movimento separatista. A partir de 1930, a causa separatista volta a se federalizar. Finalmente, sob liderança do Deputado Siqueira Campos o sonho de mais de um século de lutas se torna realidade: foi instituído o Estado do Tocantins.

Na condição de filho de um juiz de direito, vive na década de 1960 nas cidades tocantinenses de Miracema do norte (hoje do Tocantins) e Pedro Afonso. De lá para os dias de hoje, é visível o quanto a separação fez bem a Goiás e o Tocantins.

Ainda guardo na memória os cinco dias de viagem por uma Belém-Brasília sem asfalto que fazíamos eu, minha mãe e duas irmãs rumo a capital do estado. Trafegar pelas estradas do Tocantins era uma tortura. A falta de escolas e empregos expulsava cidadão hortenses para os grandes centros do país.

Sim, o Tocantins de hoje é complemente diferente daqueles anos 1960 que vive lá.]

Milhares de migrantes chegaram ao Tocantins para de lá não mais saírem. O discurso do Tocantins para os tocantinenses não é todo verdadeiro, pois os sertanejos se encontram a margem do processo de desenvolvimento.

A dinâmica do agronegócio se expande por território praticamente desconsiderando a inoperância dos governantes. Resultado: Produto Interno Bruto do Tocantins cresce sem induzir o desenvolvimento. o que disso resulta certamente é o desemprego e o que pode ser pior para o ser humano: perda de esperança no futuro.

Veja-se o caso do município de Itacajá localizado em pleno sertão tocantinense a cerca de 300 quilômetros da capital do estado, Palmas. Nesse município sempre predominou a pecuária. Essa cultura pecuarista se vê hoje ameaçada pela soja e seus empresários bem-informados sobre a economia chinesa.

Esses empresários, altamente capitalizados, vem comprando fazendas e mais fazendas que a curto prazo vão se transformando em verdadeiros campos de soja voltadas quase que na sua totalidade para o mercado chinês.

O antigo vaqueiro que cuidava de rebanhos, vem sendo paulatinamente substituído por colheitadeiras repletas de alta tecnologia e estas requerem conhecimento técnico para operar. Como se isso não bastassem a região necessita a construção de pontes para escoarem a soja para o exterior. A soja trouxe consigo empregos qualificados para uma mão de obra carente de qualificação.

Ante ao exposto, creio ser oportuna uma pergunta conclusiva: onde está a presença do estado investindo numa região que necessita de infraestrutura física—asfalto, pontes—para escoar a produção? Onde está o estado criando escolas técnicas para qualificar a mão de obra para que essa possa se inserir neste mundo que se globaliza?

Eis a resposta., o Estado se encontra completamente ausente. Essa ausência mostra que o discurso proveniente de políticos da região de que o Tocantins seria um estado dos tocantinenses não é absolutamente verdadeiro. Ante a inoperância dos políticos que governaram esse estado, fechando os olhos outras regiões do estado,

O Tocantins vivencia o desenvolvimento do subdesenvolvimento expresso por uma economia que cresce alijando o bom povo do sertão Tocantins daquilo que representa o que Tocantins tem de mais verdadeiro.

Salatiel Soares Correia

é engenheiro, administrador de empresas, mestre em energia pela Unicamp.É autor de oito livros entre os quais “Crônicas de Um Rebelde.”