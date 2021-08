Ideias de cidade inteligente, em termos gerais, todos temos e, de fato, esse entendimento, ainda que incipiente, está correto. Afinal, o ponto convergente é daquela que se utiliza de tecnologias para o bem estar de todos os seus habitantes. Mas, qual tecnologia nos referimos? Qual bem estar?

Interessante notar que as cidades são territórios nos quais pessoas de diversos saberes moram, trabalham, estudam, praticam esporte, cultura, e criam relações sociais, econômicas e, ambientais. Com elas estamos todos convidados para contribuir na elaboração da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano (PNDU), a qual está buscando por meio de escutas regionais e setoriais, aproximar os Objetivos do Desenvolvimento Urbano Sustentável (ODUS) e as diretrizes da Carta Brasileira para Cidades Inteligentes.

Estabelecer relações nos diversos níveis – local, regional, nacional e internacional – requer outras tantas atividades, relações e tecnologias que precisam ser incorporadas a esta rede.

Portanto, mais do que “instalar tecnologias”, a verdadeira Cidade Inteligente é aquela que se conhece por meio dos seus habitantes. Conhece sua cultura, seus potenciais, os produtos e os serviços que oferta, e se apropria de um sistema que engloba desde sua rede de insumos até o escoamento da produção, de modo a garantir sua sustentabilidade. Para avançar nesse processo, inova nas relações de ensino incentivado, de políticas públicas, e de empreendimentos, na busca por infraestrutura e tecnologia que lhe permita ser incorporada às novas interações, com clara intenção ao bem estar de todos.

Para Cidades Inteligentes, entende-se necessário apoio às suas relações entre rural e urbano, servindo-se de incentivos, mecanismos e infraestruturas que quando providos pelos Municípios, Estados e pela União, bem como por Instituições e Empreendimentos imbuídos desse compromisso de inovação e uso de tecnologia de informação retornam o verdadeiro significado de Bem Estar Social para esta atual comunidade que já se entende planetária, diversa, e que deseja o direito à cidade para todas e todos.

Cesar Augustus De Santis Amaral

Arquiteto e Urbanista, Analista de Infraestrutura em Desenvolvimento Urbano do Ministério do Desenvolvimento Regional