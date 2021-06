Sucupira é uma cidadezinha do Tocantins de menos de 2 mil moradores encravada no triângulo equilátero formado por Gurupi/Peixe/Figueirópolis e hoje administrada pelo PSD. Tem metade da área que ocupa Palmas e seus 306 mil habitantes.

Se passar pelo Congresso a PEC do Pacto Federativo é um dos 68 municípios do Estado que perderão sua autonomia por ter menos de cinco mil moradores e receita própria inferior a 10% de suas receitas totais.

Na quinta-feira passada, o prefeito (contrariando a Secretaria de Saúde) autorizou um velório aberto na cidade, um alinhamento de menos de duas dezenas de ruas. Uma resposta pública ao óbito de uma das mais idosas moradoras do município por complicações de uma neoplasia.

Se já havia a inércia da vacinação, um complicador a mais. Descobriu-se, no velório, que filho e viúvo da falecida desconfiavam que haviam contraído Covid-19. Aguardavam apenas comprovação de exames.

O resultado não poderia ser outro: a maioria dos idosos compareceu à despedida da velha amiga misturando-se a jovens na justa homenagem à senhora e quando a pandemia obriga o cumprimento de regras básica de prevenção. Muitos sem máscaras.

Não deu outra: quatro dias depois, na segunda-feira, idosos iam caindo um a um com febre e outros sintomas de Covid-19. Os exames ainda não são conhecidos, mas tudo indica a possibilidade da contaminação generalizada. É questão de horas (e do Lacen) a revelação do retrato pintado pela prefeitura.

A situação ocorrida em Sucupira, por emblemático, dá bem a noção do comportamento de não pequeno número de prefeitos que negligencia o vírus no Estado por populismo ou ignorância, no caso criminosa até. Sujeitando, por isso, sua população ao grande índice de contaminação como tem ocorrido, especialmente no Bico do Papagaio, uma das regiões mais pobres do país.

Quando não operam a ação criminosa de simplesmente não buscar ou omitir sequência às doses de vacinas distribuídas pelo governo, comprovadamente exposto ao limite no índice de imunização nos municípios. Alguns não aplicaram 50% do que foi-lhe destinado quando em outros Estados o plano já imuniza pessoas abaixo de 30 anos, como é o caso do Maranhão.

No caso de Sucupira, os pacientes mais graves terão que ser encaminhados a Gurupi, agravando ainda mais a situação do Hospital Regional que ontem registrava 28% da fila de espera por UTIs no Estado. Lotado por pacientes de praticamente todas as duas dezenas de municípios da região Sul que abrange uma população estimada em mais de 250 mil pessoas.

Não fora a tragédia dos óbitos, certamente o velório covidiano de Sucupira seria apenas mais um caso no anedotário do Estado. Alí mesmo, naquela cidade, onde a Rede Globo deslocou uma equipe para cobrir as eleições de 2016.

Motivo: o prefeito do PT, de olho na reeleição, decidiu inaugurar o novo cemitério justamente nas proximidades da eleição. A ligação com a Sucupira da ficção de Dias Gomes (O bem-amado) foi imediata.

O prefeito petista é provável tenha se aproveitado da comparação pejorativa com Odorico Paraguaçu feita pelo Jornal Nacional.Só não foi mais perfeita porque faltava um Zeca Diabo.

Mas ele estava lá, como agora, plasmando na ignorância nada santa que hoje seria mais mortal que a arma do pistoleiro vivenciado por Lima Duarte: o vírus do Covid-19. Ou seja, hoje inaugurar um cemitério não seria problema para Odorico Paraguaçu. Mortos caem à vontade.