Em outubro de 2023 o Hospital Palmas Medical (HPM) completará dez anos de história no Tocantins. Nesta década, conseguimos nos consolidar como referência hospitalar em toda a região Norte do Brasil.

Para celebrar nossos dez anos de prestação de serviço à população recebemos um presente: somos o primeiro hospital do Tocantins a obter título de qualidade da Organização Nacional de Acreditação (ONA) – entidade que atesta a excelência dos serviços de saúde no País, com foco na segurança do paciente.

É com grande satisfação que recebemos essa certificação obtida após rigoroso processo de auditoria realizada pela ONA em todos os processos de gestão hospitalar. Essa arguição minuciosa atesta anos de trabalho de uma equipe dedicada a oferecer o melhor atendimento em saúde aos tocantinenses.

Em resumo, significa que o Hospital Palmas Medical atende a todos os padrões de qualidade, segurança e gestão integrada no ambiente hospitalar que constam no manual da Organização Nacional de Acreditação.

Poderia destacar aqui a estrutura moderna e os equipamentos com tecnologia de ponta que disponibilizamos a nossos pacientes, mas, de início, atribuo nosso sucesso ao excelente capital humano do qual dispomos – desde nossos prestadores de serviço, à equipe médica multidisciplinar que conta com profissionais já referenciados na região Norte e altamente qualificados para prestar o melhor atendimento.

À disposição da equipe e pacientes, temos também a melhor estrutura da região. Hoje, o Hospital Palmas Medical oferece 75 leitos clínicos, além de UTIs adulto, neonatais e pediátricas; centro de diagnóstico com tomografia computadorizada, ultrassom e raio-x digital. Contamos ainda com um aparelho de hemodinâmica de última geração que realiza procedimentos de alta complexidade em cardiologia, cirurgia vascular e neurocirurgia. Disponibilizamos ainda o maior pronto socorro da capital; atendimento de clínica geral, ginecologia e obstetrícia 24h e atendimento de sobreaviso de todas as especialidades.

Todo esse histórico nos engrandece, mas destacamos nosso potencial pela satisfação em cumprir a missão de oferecer assistência hospitalar humanizada de excelência, tornando-nos o hospital mais seguro e resolutivo da Região Norte e o preferido de médicos e pacientes. Prova disso é que, durante os dois piores anos da pandemia de covid-19, o Hospital Palmas Medical foi referência no cuidado aos infectados pelo novo coronavírus em todo o Estado.

Além de tudo isso, trouxemos para o Tocantins um dos maiores grupos hospitalares do Brasil – a Rede Kora, a partir da junção do Hospital Palmas Medical com o Hospital Santa Thereza.

É por tudo que foi dito que a homologação de qualidade da ONA nos enche de orgulho.

Como CEO da Rede Medical, em nome de todos os nossos colaboradores, quero oferecer esse presente à população tocantinense e garantir que vamos continuar nos dedicando ao cuidado com as pessoas, por meio de profissionais de referência, oferecendo a melhor tecnologia hospitalar e, principalmente, atendimento humanizado e carinho a nossos pacientes, porque o nosso maior foco enquanto hospital e uma empresa empreendedora no Tocantins, de fato, é a vida dos nossos pacientes.

Obrigado, Tocantins, por estes dez anos de sucesso!

Guilherme Coutinho Borges

CEO da Rede Medical