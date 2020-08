Nasci na cidade de São Paulo, vivi boa parte da minha vida em Minas Gerais – terra natal de meus pais – e, nos últimos quatro anos, tenho morado e trabalhado na Região Norte do Brasil, especificamente em Palmas, capital do Tocantins. As minhas andanças como cidadão, professor, pesquisador e avaliador do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, oportunizaram-me um bom conhecimento do território nacional, especialmente das regiões Sul e Sudeste. Como qualquer conhecedor desse território, tenho ciência de que estas regiões se tratam das mais desenvolvidas (econômica, social, educacional, urbanística e administrativamente) desse país. As justificativas para tal desenvolvimento, entretanto, sabemos nós – e aqui não há espaço para fazer uma análise mais aprofundada –, retroagem à nossa história colonial e republicana.

Vemos que esse estado de desenvolvimento, na cabeça de algumas pessoas, tem propiciado às regiões Sul e Sudeste um status que as colocam acima das demais regiões e, em virtude disso, a avaliação que se tem, para essas pessoas, é que o Norte, o Nordeste e o Centro-Oeste são sub-regiões desse país, uma espécie de antecâmara do padrão de civilização que só as regiões Sul e Sudeste atingiram. Sintomático do que aqui se afirma, foi a frase proferida no dia 05/08/2020 (publicada no https://br.yahoo.com) pelo Sr. Presidente da República durante uma cerimônia em que escolheu a empresa que será responsável por levar energia elétrica para áreas da Amazônia Legal, num programa cognominado Programa Mais Luz – que não tem nada de extraordinário em se comparando com programas do passado, a exemplo do Programa Luz para Todos, que foi mais rico em propósito e abrangência – quando disse: “Coisas do mundo civilizado chegarão à região Norte”.

Não se pretende aqui julgar o Presidente por um ato falho, ou por uma inadvertência, ou mesmo por seu desconhecimento conceitual sobre alguns temas os quais, costumeiramente, ele simplesmente expele sem a tomada de consciência – já estamos acostumados e não esperaríamos mais do que isso. O Presidente, neste contexto específico, infelizmente, somente dá voz a milhares de pessoas que pensam da mesma forma: “o Norte não é parte do mundo civilizado”, “o nordestino é paraíba: trabalhador braçal, de classe baixa e sem instrução”, “o cidadão do Centro-Oeste é o ‘o goiano’: o caipira que gosta de música sertaneja e conversa com o R carregado”. Essas regiões, apesar de terem grandes centros urbanos, de terem uma agropecuária pujante, de estarem em fase ascendente de industrialização e de serem interligadas ao país por um sistema de logística que funciona, ainda assim, são vistas por muitos brasileiros como parte de um mundo não civilizado. É óbvio que alguns pontos remotos da região Amazônica ainda sofrem com o isolamento das políticas públicas de Estado, com a falta de acesso à saúde e à educação, ou mesmo com a falta de acesso à infraestrutura de transporte e de telecomunicações. Entretanto, isso não autoriza ninguém a condenar a região da Amazônia Legal, composta de 9 das 27 unidades federativas, como sendo um mundo não civilizado. Indigna-me muito, por exemplo, quando ao visitar Estados como São Paulo e Minas Gerais, amigos acreditarem que em Palmas/TO vivemos numa selva: cercados por uma natureza exuberante, com onças pintadas para todo lado, macacos, botos, jacarés, antas e toda espécie de animais que habitam a floresta Amazônica. Desconhecem eles que estarmos no meio do cerrado.

Essa pseudoconcepção não-desenvolvimentista das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, no imaginário coletivo, exclui-nos, por exemplo, da grande rota da produtividade acadêmica e científica que, acredita-se, encontra-se entre o Sul e o Sudeste do país. Os grandes subsídios para as pesquisas e o olhar benfazejo das agências de fomento ou mesmo de regulação dos programas de pós-graduação stricto sensu volvem-se, com mais carinho e atenção, para as instituições e pesquisadores que se encontram nessas regiões – basta olhar os resultados dos editais de fomento à pesquisa dessas mesmas agências para se comprovar o que aqui se afirma. E, como “está provado que só é possível filosofar em alemão”, como dizia Caetano Veloso, até a área da filosofia, minha área, sofre de tal mal. Conscientemente ou não, os organizadores dos grandes eventos nacionais da área, geralmente prestigiam com o convite à conferencistas principais, professores que pertencem ao eixo Sul e Sudeste, com uma predileção toda especial para pesquisadores do eixo Rio/São Paulo. É como se fosse irreconciliável fazer “boa filosofia” e viver no Norte, Nordeste e Centro-Oeste desse país. Aos pesquisadores dessas regiões, quando convidados a um certo “protagonismo” nesses eventos, é dado o papel de coadjuvantes no espetáculo onde os holofotes voltam-se para as estrelas das universidades quase centenárias das regiões Sul e Sudeste.

Isso tudo, entretanto, cremos ser sintoma do que está posto na fala do Sr. Presidente: as coisas do mundo civilizado ainda não chegaram às nossas regiões que se encontram acima da “linha do equador” do padrão de desenvolvimento que permeia a cabeça de muitos que pensam como o Presidente. Infelizmente, ainda não auferimos proveito do status econômico desse mundo civilizado; do desenvolvimento humano que a ele é propiciado pelas políticas de Estado; das garantias asseguradas aos seus brancos de origem europeia, pois aqui somos de origem indígena, ou de matriz africana, ou uma mistura genética que ninguém sabe o que de fato é; da religião cristã oficial do mundo civilizado, uma vez que aqui também ouvimos os nossos xamãs, respeitamos os nossos orixás e estamos intimamente conectados aos sinais da natureza, que parece estar morta no “mundo civilizado”, e que se encontra em eminente ameaça de morte por essas bandas (grileiros, garimpeiros, plantadores de soja e criadores de gado querem o seu fim); enfim, não gozamos dos privilégios concedidos às regiões Sul e Sudeste, visto que ainda não temos um quantitativo de votos equiparado a essas regiões, que possa justificar investimentos dos sucessivos governos, quando da possível barganha política do desenvolvimento em troca da eleição ou reeleição de um candidato qualquer à presidência da República. Enquanto isso, continuamos sendo vistos como um mundo não civilizado, esotérico, distante, isolado, o que justifica, inclusive, o tratamento a nós dispensado por empresas que se encontram nas regiões Sul e Sudeste: “frete grátis para do o Brasil, exceto para a região Norte”.