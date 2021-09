Estado tem 700 mil sem ocupação, meio milhão no BF ou no AE, mas políticos só veem eleição

Deputados federais, estaduais, vereadores, pastores e um tanto de gente com pensamento estranho se mobilizam para uma manifestação daqui a uma semana no Estado e no país. Uma data nacional foi aparentemente sequestrada por essa gente estranha. Assim como as cores da bandeira e da camisa da seleção brasileira.

É algo tão estranho que enquanto pessoas se movimentam para que os…