Nas décadas de 60 e 70 – nas eleições que a ditadura permitia – perambulava pelo ex-Norte goiano atrás de votos pouco mais de uma dezena de políticos: Zé Freire, Siqueira Campos, Zé de Sena, Alziro Gomes, Rezende Monteiro, Coronel Pereira, José Dourado, Jarmund Nasser, Adjair Lima, José Alves de Assis eram os mais constantes. Retirando Zé Freire, o resto governista. Não que Freire não tivesse os mesmos métodos (ainda que na teoria praticasse ideologia progressista, tinha lá seus desvios), mas era do PSD e os demais udenistas, cujos sucedâneos foram o MDB e a Arena.



Depois, num hipotético ranking de ideólogos e visitantes, viriam Otávio Lage, Peixoto da Silveira, Rui Brasil, Leonino Caiado, Irapuan Costa Junior, Ary Valadão. Iris Rezende só apareceu quando retornou à vida pública já no final da década de 70, quando o ex-prefeito de Goiânia era arroz de festa.

Como o hoje Wanderlei Barbosa, ia a peladas, visitava empresas. Numa dessas, em 78, adentrou a revisão do jornal Folha de Goiaz (Diários Associados) para mostrar-nos seus projetos na madrugada quando ganhávamos sustento corrigindo o jornal antes de descer às máquinas para impressão.

Destes, Irapuan (nomeado governador pelos militares, udenista portanto) foi o que mais percebeu a maior necessidade da margem direita do rio: a travessia. Ergueu a ponte do Tocantins e ligou o corredor da miséria à Belém-Brasília. Iris (pessedista), mais tarde, asfaltaria da ponte à BR.

De Ludovico não tenho memória, mas tinha lá suas garras por aqui. Mestre Adelino, em Porto Nacional, era um deles. Ludovico passou para a história como se fosse de esquerda, com Mestre Adelino a história foi mais sincera: era um conservadorzão inveterado.

O PSD de Ludovico foi representado por muitos anos em Porto pelo coronel político João Querido. PSD e UDN eram elementos que não se misturavam. Dividiam famílias até a morte. Esquerda era esquerda e direita era direita. Não existia ambidestria ideológica.

Parte das terras da região Sul de Palmas (próximas ao ribeirão Taquarussu Grande/Aeroporto) foram apropriadas de João Querido, mais tarde, por um udenista (Siqueira Campos) para sediar a Capital que, a priori, deveria ser projetada entre Porto e Canela, ali entre o córrego Xupé e o Água Fria. Mais espaço horizontal e topografia mais plana. E nas terras de conservadores que as ganharam da igreja. A mesma que formou fileiras aos sem-terra no São João (logo depois de Taquaralto, então Taquaral) contra coronéis udenistas e latifundiários sem produção.

Minha mãe recebia nos natais e véspera de eleição cartas de Zé Freire e Siqueira Campos. Se vangloriava dos cartões de aniversário que tinha de ambos, que considerava um prestígio. Todas de idêntico teor. De vez em quando o Correio entregava um cartão de Jarmund Nasser. De Coronel Pereira (considerado o deputado da cidade) nunca recebeu mensagens. Pereira que é tio-avô do hoje deputado Junior Geo.

Tudo isto aí para anotar, no calendário eleitoral de 2022, a filiação de deputados udenistas a partidos comunistas sem a menor cerimônia. Situação que envergonharia de João Amazonas a João Figueiredo, passando pelo comunista Luis Carlos Prestes que, apesar de ter aderido ao ditador Getúlio Vargas (entregando-lhe de bandeja a própria esposa) ficou conhecido por uma tentativa de golpe não realizado que passou para a história como a Intentona Comunista. E que, apesar disso, foi brindado com um memorial por Siqueira. A 500 metros do Legislativo onde se dá, hoje, o bacanal ideológico bancado com recursos públicos.