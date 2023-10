O título deste artigo pode soar estranho, óbvio e até mesmo desnecessário para centenas, milhares de pessoas. Todavia, refletir sobre educação é algo sempre necessário e fundamental para o desenvolvimento humano, sobretudo quando vivemos mergulhados em sérios problemas que afligem o mundo, tais como os desastres ambientais e climáticos, a fome e a miséria de milhões de pessoas, o aumento da violência, a sustentação de uma guerra armada por causa de interesses individuais, o individualismo exacerbado, entre outros desafios civilizatório. Fazer emergir a questão: Educação, para quê? é, a princípio, reconhecer a urgente necessidade de pensar o sentido de nossas vidas no mundo, inclusive a questão da sobrevivência cósmica. Essas são algumas razões para se pensar o que é educação, qual a sua especificidade e qual o seu sentido para nós humanos.

Educar é um ato humano. Nenhum outro animal é capaz de educar a si mesmo, por exemplo, o “João-de-barro”, o “beija-flor”. Ambos constroem seus ninhos sempre da mesma forma, por repetição. O que difere os seres humanos de outros animais é a capacidade de fazer coisas de diferentes modos e formas. Ainda que a repetição seja um aspecto do aprender humano, ela não o determina. Educação é uma tarefa que ultrapassa a mera repetição, pois trata-se de uma capacidade de desencadear o novo, de realizar constantes mudanças, de tornar-se melhor, de transformar a si mesmo e o mundo do qual faz parte. Ela é um caminho formativo de humanização.

Pensada dessa forma, a educação é um projeto de desenvolvimento, de aperfeiçoamento das potencialidades humanas por meio das relações com os outros e com o mundo. Nos educamos não para nós mesmos, mas como diria Hanna Arendt (2019), filósofa alemã do século XX e autora da obra intitulada A condição humana, para “sermos-com-os-outros-no-mundo”, isto é, para aprendermos a “conviver”.

Na trilha dos estudos arendtianos, a convivialidade é um conceito político, pois une os seres humanos num mesmo lugar, o mundo, e os convoca à participação e à partilha. Conviver é uma via de mão dupla; é um querer encontrar com e um deixar-se encontrar. Então, pode-se dizer que a ausência do espírito de coletividade é um dos instrumentos da instituição do totalitarismo, da exclusão e de todas as formas de barbáries.

De outro modo, o educador e patrono da educação brasileira, Paulo Freire, afirma que “Ninguém educa ninguém. Nos educamos em comunhão”. Esta concepção de educação nos remete ao conceito de convivialidade em Arendt (2019), um caminho cujo o fim é a humanização como projeto civilizatório.

A especificidade da educação não é apenas a escolarização e a socialização humana. Essa é uma visão fragmentada, excludente e ameaçadora da dignidade da vida humana e do mundo. A educação é uma tarefa complexa e exige criticidade, requer a busca da verdade sobre os seres, as coisas e o mundo conduzindo o ser humano àquilo que Immanuel Kant, filósofo alemão do século XVIII, denominou de “autonomia”, ou seja, a condição de não se deixar tutelar por ninguém; àquilo que Adorno definiu como “emancipação”, de não se deixar alienar; ou como diria Freire (1987) é a capacidade de despertar a “consciência crítica”, a faculdade de pensar o real e transformá-lo em algo melhor.

Entendida assim, a educação não é um processo acabado e estático. Ela é um constante “a-prender”. Por meio de uma projeto formativo-educativo o ser humano forja estratégias de superação da opressão, do totalitarismo, do preconceito, do racismo e da barbárie. Daí que a especificidade da educação é a formação humana para o exercício da cidadania em busca da conquista dos direitos que garantem a dignidade da vida humana. Neste sentido, a educação é um ato político, pois, ela forma para a participação no âmbito da cultura, do saber, da coletividade. Porém, muitos sãos os impasses para que esse projeto se efetive e o maior deles é a concepção de uma educação voltada aos interesses do capital, cujo objetivo é capacitar os seres humanos para o mercado de trabalho.

Nas últimas décadas tem sido implementado uma concepção de educação que se distancia da perspectiva emancipadora e crítica. Esse novo modelo educacional resultante do sistema neoliberal e seu aspecto inovador, modernizador e sedutor tem levado ao que Adorno e Horkheimer (1985) denominam de Indústria Cultural, um aparato ideológico cujo objetivo é a negação da cultura como força criadora, a tecnização do conhecimento, a hegemonia do capital, a coisificação do sujeito, a negação da autonomia, o esfacelamento da crítica como pressuposta da tomada de consciência e sobretudo a idealização das forças do capital. Idealizar é negar a contradição, a tensão entre o universal e particular. Idealizado, o indivíduo tende a polarizar o pensamento e o agir e, com facilidade, torna-se um ser dogmático ou pragmático.

Há quem defenda arduamente que a escola, a universidade é uma organização empresarial e como tal deve ser subsidiada pelos princípios do mercado. Assiste-se a um crescente número de escolas e universidades que já adotam essa visão de educação. Nesse sentido, educar é capacitar os indivíduos para o mercado de trabalho seguindo os princípios da gestão e da eficiência econômica favorecendo a competitividade como fator preponderante aos sistemas educacionais (LAVAL, 2019).

Essa visão de educação termina por perpetuar a lógica reprodutivista, conteudista e quantificação de informações. A questão não é deixar de transmitir os conhecimentos e informações, mas tornar isso o critério fundamental da ação educativa. A transmissão de conhecimentos construídos historicamente tem seu lugar dentro do projeto educativo, mas não o define sua natureza. O que se quer apontar aqui é uma reflexão sobre a deformação do indivíduo, portanto, a negação de sua existência como ser de direitos, pois no plano do capital o mais importante não é o sujeito, mas o lucro. No que se refere ao modelo reprodutivista o que importa são as metas, a pontuação no Índice de Desenvolvimento da educação Básica (IDEB), a quantidade de aprovações nas escolas, nas universidades, entre outros indicadores.

A humanidade tem feito uma trajetória que se opõe àquilo que é da natureza da educação: a humanização. Mesmo vivendo em uma época de grande produção de informações, conhecimento, o ser humano encontra-se mergulhado em terreno movediço. A técnico-ciência representa uma evolução em setores fundamentais à vida dos seres de todas as espécies e natureza, mas nem por isso o ser humano tem se tornado amável, respeitoso, cuidadoso e fraternal. Assistiu-se a chegada do homem à lua; admira-se o surgimento da inteligência artificial, o uso da robótica para cirurgias de altíssima gravidade; produz-se alimentos em quantidade nunca vista na história, mas não se eliminou a forme, não se encontrou a cura de centenas de doenças, a destruição ambiental em esfera global, o armamento bélico, entre males sociais, biológicos, culturais, econômicos e políticos. A humanidade assistiu duas grandes guerras no século XX e seus efeitos devastadores e nem assim ainda conseguiu construir uma cultura de paz.

É notável o ressurgimento de ideologias nazifascistas em todo o mundo. Não se pode negligenciar que a humanidade evoluiu em tecnologias digitais de informações, mas o mesmo não ocorreu com os valores humanos e a dignidade da vida. As informações são transmitidas dos mais distantes lugares do mundo em tempo real. O que se levava décadas e/ou até séculos para se ter acesso chega hoje, em milésimos de segundo a milhões de pessoas no mundo. Ninguém está oculto. O princípio cartesiano do “cogito, ergo sum” já não é mais válido. A existência está sob o dogma, o império da visibilidade. Agora, a existência é validada por outro princípio: “sou visto, logo existo”, como afirma Joel Birman em seu texto publicado no livro Tiranias da visibilidade: o visível e o invisível nas sociedades contemporâneas organizado por Nicole Aurbet e Claudine Haroche e intitulado Sou visto, logo existo: a visibilidade em questão. Da negação do cogito surge um outro “critério ontológico”, o da visibilidade (BIRMAN, 2013).

Não se trata de uma nova consciência formativa-educativa humanizadora. Ao contrário, reforça o império do neoliberalismo sobre à dignidade da vida. Daí, a vida em todas as suas manifestações, racionais ou não, passam a ser consideradas descartáveis. Os animais de estimação não são queridos por amor a eles, mas porque eles estão sob o domínio de seus donos. Por isso, é mais fácil criar um animalzinho que criar um ser humano. Qualquer animal ao nascer em poucas horas já sai andando, enquanto uma criança passa a andar por volta de seus 10 meses de idade. Então, é mais fácil treinar um animal, adestrá-lo aos meus interesses do que educar uma criança para o exercício da autonomia, da liberdade, da vida coletiva, da fraternidade, da igualdade. Isso exige tempo, dedicação afetiva e efetiva, cuidado, educação, saúde, moradia, etc.

Por fim, é preciso dizer que a pergunta: Educação, para quê?, é ainda uma questão que se impõe, sobretudo, pela necessidade de humanização das sociedades contemporâneas. A educação é um projeto que precisa ser resgatado em seu sentido mais pleno, um ato de humanização. Como um agir propriamente humano, a educação requer uma consciência crítica e uma postura amorosa diante da vida em suas mais diferentes manifestações. Ao despertar o ser humano para uma consciência coletiva, a educação é um ato político em prol da civilidade humana. Ela não é só um ato político, mas, também, um ato de amor e generosidade com os seres humanos, com a natureza, com o mundo. Daí a necessidade urgente de não deixar que a barbárie se repita como proponha Adorno (, pois toda forma de ódio é negação da civilidade e uma ameaça contra a vida humana e do planeta. É preciso construir uma consciência de que somente o amor é civilizador e para isso só há um caminho, a educação.

Assim, a pergunta, Educação, para quê? deve ser uma constante na vida humana e nas escolas e nas universidades, pois todos nós estamos envolvidos de uma forma ou outra com a educação, seja na rua, nas praças, nos restaurantes, nas praças, nas instituições educacionais, nos parques. Somos todos seres “mundanos”, diria Arendt (2019).