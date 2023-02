Educação infantil: acolhimento e fuga à escolarização

O ano de 2023 ainda alerta a sociedade sobre os riscos e impactos da pandemia, que por mais de dois anos, sem qualquer reserva, impôs novos hábitos e restrições a todas as pessoas, incluindo os bebês e crianças. Nomenclaturas que apenas sinalizam a diferenciação entre os diferentes grupos etários na primeira infância.

O município de Palmas inicia neste ano uma reoferta ampliada na rede municipal de ensino aos bebês a partir de 6 meses a 1 ano e seis meses e crianças bem pequenas com idade inferior a dois anos, em turmas de berçário I e II. Fato que se apresenta como um grande desafio a todos os profissionais e gestores da Educação Infantil, em busca de concretizar espaços coletivos onde a Educação considere e valorize as potencialidades das infâncias que se encontram dentro dos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs).

A oferta da creche remonta aos muitos momentos históricos de lutas de mães e pais trabalhadores que necessitam do aporte do poder público em ofertar um processo educativo de qualidade. E assim, a ampliação do público atendido por creches é reflexo das conquistas ao longo da história, bem como das prerrogativas legais que demandam aos municípios este atendimento.

Toda esta introdução para que haja clareza quanto ao compromisso social e pedagógico que é assumido na oferta da Educação aos bebês. A sociedade, em especial, a família, pode caminhar, juntamente com os educadores, por trilhas que instiguem maior conhecimento sobre quais processos pedagógicos devem ser ofertados para que haja qualidade nos espaços coletivos dos CMEIs, e toda a sociedade construir a CRENÇA DE CRIANÇAS CAPAZES.

Os bebês, conforme os documentos oficiais se referem às pessoas de 0 a 1 ano e 6 meses, e suas famílias, iniciam junto aos CMEIs a jornada de acolhimento, que necessita ser considerada sob a ótica do direito dos bebês e crianças conforme prevê a própria Constituição Federal de 1988, e não somente sob a perspectiva do direito dos adultos.

O processo de acolhimento, a Pedagogia dos Começos, parte do desejo, do interesse em estar no ambiente educativo, no espaço coletivo, portanto, eis que surge a primeira dica de ouro:

- Jamais substime a inteligência do bebê, das crianças bem pequenas e pequenas, dialogue, fale sobre aonde estão indo, sobre seus desejos e alegria em perceber que neste espaço podemos ser felizes; enquanto se arrumam para ir ao CMEI estejam felizes, e que seja um mometo leve e organizado;

As primeiras experiências em espaços de vida coletiva são desafiadoras, pois exigem formas tranquilas de propor a chegada em um espaço desconhecido. O processo educativo jamais substituirá a história social e familiar da criança, agregará vivências e experiências para o desenvolvimento físico, psicológico, intelectual e social por meio das interações. Eis que surge a segunda dica de ouro:

- A interação entre os pares incide diretamente na formação da personalidade de cada bebê e criança; desta forma, é preciso que a família tenha clareza que estará em contato com outros bebês e crianças, e que não será o centro exclusivo como ocorre por muitos momentos no ambiente familiar. Isso exige organização familiar quanto os materiais, tempos de preparação para a ida ao CMEI, diálogo e exposição do bebê e da criança em contato com outras pessoas, de forma que a família também auxilie na disposição ao relacionamento com as demais pessoas;

Cada criança é única, é singular, e durante os muitos dias e meses de adaptação, todos se conhecem cada vez melhor, sendo muito importante que haja calma, tranquilidade e diálogo entre os adultos, a fim de socializar comportamentos de segurança com os pequenos. Neste processo de interação, seguem as últimas dicas para uma jornada em busca da felicidade na adaptação e a superação dos desafios diários:

- Respeite as emoções do bebê e das crianças, bem como suas próprias emoções. E lembre-se que temos o propósito da adaptação, então precisamos trabalhar unidos;

- Compreenda que ao ver o adulto familiar, o bebê e a criança podem explodir em várias emoções, pois neste momento sentirão maior segurança para externar tudo o que ficou guardado; neste momento o familiar não deve agir como se estivesse salvando a criança de uma situação de risco, e sim, feliz com o reencontro, animado que amanhã voltaremos ao ambiente coletivo, deixando claro que tudo está bem.

Comportamentos simples de empatia para com as professoras e demais educadores auxiliam para que os vínculos de afeto se fortaleçam, contribuindo para um processo de acolhimento que integre as curiosidades, os anseios e os tempos das crianças. O ambiente da Educação Infantil não se destina ao adestramento de normas, ao inculcamento de regras e conhecimentos prontos, e sim à exploração dos saberes que cada sujeito traz consigo, à descoberta da própria potencialidade criativa, à formação do sentimento de que cada ser é capaz e aprende na interação com o outro, é espaço para o brincar que provoca inúmeras sinapses cerebrais que abrem janelas infinitas aos novos saberes.