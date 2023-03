O leitor deve estar estranhando o título deste texto, porém, o mesmo é em função de que no final do ano de 2018, publiquei um texto no Jornal do Tocantins, com o título: “E a cultura...”. (Jornal do Tocantins, 01/11/20118). Em 2019, iniciava o mandato do então governador Mauro Carlesse, eleito para o quadriênio 2019/2022 (o fim desse governo o leitor já conhece).

Naquele texto, mencionei um cenerário estarrecedor que se projetava para as políticas públicas no Brasil e, especificamente, para o setor cultural, em função da eleição do então presidente Jair Bolsonaro, eleito para o mesmo quadriênio. Acertei numa projeção que não era só minha é claro, mas de todos, que naquele momento, tinham o mínimo de acuidade.

Não cabe aqui lembrar o caos sofrido pela cultura no que tange às ações e, ou, falta de ações daquele governo para o setor.

No mesmo texto, abordei o quadro desanimador que se encontrava o estado do Tocantins, referindo-me a situação da cultura. Frisei particularmente a carência de uma política contínua e sustentável, bem como, a falta de um órgão que fizesse gestão das políticas culturais no Tocantins.

Mas, ao mesmo tempo, tentei manter a esperança de dias melhores para o setor aqui no Estado, eximindo o então governador eleito da obscuridade que se encontravam as políticas culturais. Naquele momento, entendi que era preciso manter uma certa expectativa, apesar dos pesares.

Contudo, os fazedores de cultura sabem muito bem o pandemônio sofrido em relação às políticas culturais naquele governo.

Hoje, podemos considerar um cenário completamente diferente daquele vivido em 2019. A nível federal, a eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva trouxe um vigor muito grande, não só para quem faz cultura ou integra sua cadeia produtiva, mas também para os amantes de todas as artes.

A recriação do Ministério da cultura com todas as suas secretarias, autarquias e fundações foi o primeiro passo. Agora, a “reconstrução” de uma política cultural iniciada em 2003 (interrompida entre os anos de 2016 a 2022) é um objetivo defendido pelo atual Governo Federal, que chama as Unidades Federativas e a sociedade organizada para essa “reconstrução”.

Nesse processo de “reconstrução” cabe a cada um, refletir sobre o que dever ser “reconstruído” ou o que deve ser construído. O fato é que devemos estar atentos e participar ativamente desse processo.

No Tocantins, o governo de Wanderlei Barbosa, parece estar atento ao novo cenário nacional. O Diário Oficial do Estado, trouxe na sua edição de n° 6281, de 2 de março de 2023, a criação da Secretaria da Cultura, separando-a da Secretaria do Turismo.

Com a criação da Secretaria da Cultura, o governo atende um anseio da classe e, ao mesmo tempo, uma demanda do Governo Federal, de que os planos estaduais de cultura fossem geridos por um órgão próprio de cultura. Mérito do governador Wanderlei Barbosa em ajustar as políticas para melhor atender ao setor cultural.

Na mesma edição do Diário Oficial, foi nomeado o jornalista e escritor Sebastião Pinheiro para exercer o cargo de secretário de Estado da Cultura. Ao meu ver, outra medida acertada, pois Tião Pinheiro, além de ser um conhecedor da cultura tocantinense, tem o respeito e admiração de agentes e fazedores de cultura.

Porém, todos nós sabemos que não basta apenas ter um órgão próprio para a cultura ou um gestor conhecedor da matéria. É necessário que esse órgão seja composto de uma estrutura - organograma eficiente e corpo técnico competente -, além de recursos financeiros para fazer desenvolver as ações.

Para mais, faz-se necessário também que se promovam medidas estruturantes. Aqui, relembro o que mencionei no texto publicado em 2018: revisão da Lei que rege o Fundo Estadual de Cultura, tornando-o na prática, um instrumento de financiamento das ações culturais e a criação e implantação de uma Lei de Preservação do Patrimônio Cultural.

O fato é que, precisamos de políticas culturais fortes e inclusivas, baseadas em ações planejadas. Que o fazer cultural de cada um seja respeitado na sua essência e na sua diversidade. A cultura popular, o patrimônio cultural, a música, a dança, a literatura, as artes plásticas e visuais, enfim: todas as expressões e linguagens culturais sejam, da mesma forma, a razão para a criação da Secretaria da Cultura.

Antonio Miranda dos Santos

É professor, historiador e mestre em geografia cultural.

E-mail: santosmirandaa@gmail.com