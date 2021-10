Domenico de Masi e o trabalho criativo

Outro dia eu estava posto em sossego, quando me pus a chafurdar livros da minha biblioteca. No mexe para lá, mexe para cá, deparei-me com os escritos do professor italiano Domenico De Masi.

Para quem não conhece esse sábio italiano, vão aqui as primeiras apresentações. Trata-se de um dos mais respeitáveis pensadores do mundo moderno quando o assunto é o estudo do ócio…