Luiz Armando Costa

Os dois principais parlamentos do Estado (Assembleia Legislativa e Câmara Metropolitana) retomaram nesta semana os trabalhos do segundo período da sessão legislativa de 2021.

A um mês da regulamentação das eleições pelo Tribunal Superior Eleitoral e a um ano e dois meses do pleito, a movimentação política e legislativa nos dois parlamentos não encontra consonância e ressonam de forma divergente.

Enquanto o presidente do Legislativo estadual busca consensos com o Executivo do Estado, a titular do Legislativo metropolitano faz uso do dissenso expediente de aliança pretextando contribuir com a cidade.

O governo, desta forma, tem nos deputados colaboradores e a prefeitura da Capital enfrenta retórica detratora da mesa diretora do Legislativo municipal.No Estado, os deputados são balões. Na Câmara, operam vereadores âncoras.

O resultado é óbvio: enquanto o Palácio expande sua ação com maior agilidade e menos resistência nos municípios, o Paço Municipal dispende esforço adicional não só para propor, mas aprovar projetos de interesse da comunidade. E que se note: a Prefeitura da Capital é uma das mais enxutas do país e as ruas da cidade demonstram zelo.

Não é plausível, por exemplo, que a presidente da Câmara da Capital discurse da tribuna do Legislativo dizendo desejar a prefeita na cadeia (como o fez ontem), sem apresentar provas ou denúncia, e, por outro lado protele a aprovação do Cartão Emergencial Família numa cidade com 49 mil famílias cadastradas no cadastro único do Bolsa Família federal. O equivalente a 196 mil pessoas, algo próximo de 65% da população da capital pendurada (ou dizendo-se com direito) no Bolsa Família.

Tivessem os deputados estaduais idêntica motivação e ação, na relação com o Palácio e o Estado, não se sabe como o governo distribuiria as necessárias cestas básicas, da ordem de mais um milhão, num Estado onde, no ano passado, um milhão de pessoas foram beneficiadas ou pelo Bolsa Família ou pelo Auxílio Emergencial do governo federal.

Evidentemente que vereadores e deputados foram eleitos para representar a população. Ocorre que essa procuração não diz respeito apenas às críticas, mas proposições que mudem suas realidades. Ou seja, mais pragmatismo que retóricas circunstanciais.

Especialmente já quase circunscritas ao calendário eleitoral, insistir num discurso de críticas tribuneiras de centro acadêmico universitário pode provocar resultado inverso.

E, claro, dissabores em outras searas dado a proibição de campanhas antecipadas e, certamente, as limitações das prerrogativas parlamentares onde a imunidade não é absoluta, como a liberdade de expressão é um valor relativo.

Aliás, nestas três décadas de jornalismo no Estado não me lembro de um vereador chamar um prefeito da Capital de ladrão ou um deputado desejando, na tribuna, o governador na cadeia.

O anacronismo reacionário de baixo nível dos dias atuais não está, pelo que se nota, só em Brasília.