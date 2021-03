O mundo festeja, em 22 de março, o dia Mundial da Água. Estamos diante de uma nova era na defesa do meio ambiente sustentável, após a maior democracia do planeta, o EUA, iniciar profundas mudanças na geopolítica dos direitos intergeracionais, em especial, do direito ao equilíbrio sustentável dos recursos naturais.

Foram anos de negação da proteção ao meio ambiente, ao clima e às florestas. Em consequência disso, a água e os recursos hídricos estavam sob risco de perecimento severo a médio e curto prazo.

Infelizmente, no Brasil, ainda não sentimos a mudança de postura, a exemplo da alteração da agenda internacional, na tutela do meio ambiente e dos recursos hídricos. Vivenciamos, recentemente, gigantescas tragédias ambientais, aumento nos desmatamentos, ameaça de biomas, invasão de terras indígenas, queimadas, seca de baciais hidrográficas importantes, sucateamento de órgãos ambientais, substituição de técnicos por agentes externos, desconectados de uma política de estado de proteção ambiental. Enfim, perdemos a representatividade de outrora, nas mesas de discussão internacionais, na tutela das águas e dos ecossistemas, sendo, reiteradamente, acusados de ofensas a esses direitos inerentes à dignidade da pessoa humana.

Assistimos, atônitos, populações indígenas -- antes símbolo mundial da imagem cultural, da diversidade e da preservação nacional de seus povos e habitat -- expressarem o medo da poluição, da exploração ilegal de atividades econômicas poluidoras de rios, mares e lagos, e, até mesmo, a extinção completa de etnias seculares.

A pandemia da Covid-19 nos ensinou e continua nos ensinando que o caminho da ciência não nos deixa alternativa, quando a manutenção da vida, do meio ambiente e das águas está sob ameaça. Temos novamente exemplos de estados democráticos modernos indicando quais erros não devem ser cometidos e qual é o percurso correto: a imediata mudança de postura e a adoção de políticas públicas concretas de salvagurada da natureza e nossas águas, espancando o negaciosismo de outrora, em prol do bem comum.

Em meio a tantas perdas, dor, tristeza e sofrimento trazidos pelo vírus letal, uma esperança de mudança e de conscientização global surge como a luz do sol a exterminar os germes da ignorância, não só nos governos, mas nos mercados, por parte dos consumidores e dos cidadãos, aflorando sua responsabilidade com o presente e com o futuro das próximas gerações.

Desnecessário descrever e pontuar, uma a uma, as recentes tragédias ambientais nacionais, propalando o medo e anunciando previsões catastróficas. Só nos resta aguardar que esse sol de esperança trazido pelo ocidente recaia sobre a nossa terra e sobre o nosso iluminado Tocantins, com seu imenso patrimônio ambiental, ecoturístico, natural, com seus maravilhosos e interestaduais Rios Tocantins e Araguaia, assegurando o desenvolvimento econômico sustentável, a felicidade, e a vida dos presentes e dos futuros tocantinenses.