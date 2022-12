A Lei Complementar nº 140/2022 instituiu o dia 29 de novembro como o Dia Estadual do Ministério Público do Estado do Tocantins.

A data faz referência à promulgação da primeira Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Tocantins, a Lei Complementar nº 12/1996, que vigorou até o início do ano de 2008, quando foi revogada pela Lei Complementar nº 51/2008, atualmente vigente.

A proposição legislativa partiu da Procuradoria-Geral de Justiça, foi chancelada pelo Colégio de Procuradores de Justiça e aprovada por unanimidade pela Assembleia Legislativa. A sanção, por parte do Governador do Estado, se deu no dia 28 de novembro de 2022.

A lei contribui para o resgate da história do Ministério Público tocantinense, valorizando seus membros e servidores, sejam aqueles que ingressaram na instituição em seus primórdios, sejam seus atuais integrantes. Cria uma sensação de pertencimento, o que é muito louvável.

Se 29 de novembro é uma data importante ao Ministério Público do Estado do Tocantins, hoje, 14 de dezembro, é um dia comemorado por todo o Ministério Público brasileiro. É que o dia 14 de dezembro é considerado o Dia Nacional do Ministério Público, cuja data remete à sanção, no ano de 1981, à primeira Lei Orgânica do Ministério Público – a Lei Complementar nº 40 –, que estabeleceu as normas gerais a serem adotadas pelos Ministérios Públicos Estaduais.

Desde então, o Ministério Público cresceu muito e ganhou relevantes atribuições, tendo sido consolidado pela Constituição Federal de 1988 como a instituição incumbida da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. E com a Constituição de 1988 veio o Estado do Tocantins e com ele os respectivos poderes constituídos e o Ministério Público tocantinense.

Na condição de defensor da ordem jurídica, o Ministério Público zela pela regularidade dos processos judiciais, atuando e intervindo nas ações em que haja interesse de incapaz ou interesse público. Na defesa dos interesses sociais, o Ministério Público tem atribuições de combate à corrupção, tutela do meio ambiente, da ordem urbanística, do consumidor, dos direitos da criança e do adolescente e outros. E na defesa do regime democrático, o Ministério Público tem o dever de zelar pela democracia e de se insurgir contra toda e qualquer tentativa de rompimento com as balizas constitucionais.

A sociedade brasileira, assim como a sociedade tocantinense, deposita uma enorme esperança no Ministério Público. Isso não somente em função das atribuições que lhe foram conferidas pelo legislador constituinte de 1988, mas também em virtude do trabalho desenvolvido pela instituição ao longo dos anos. Pela atuação no Tribunal no Júri, pelas ações concretas que redundaram no ressarcimento de danos causados ao erário, pela resolução de conflitos sociais na esfera extrajudicial, pelas providências mais simples adotadas pelo promotor de Justiça em sua rotineira atividade de atendimento ao público, dentre outros.

Aliás, o atendimento ao público é uma das funções mais nobres desempenhadas pelo Ministério Público. Através dele, o promotor de Justiça toma conhecimento dos principais problemas e conflitos vivenciados pela comunidade onde atua, podendo interagir na busca da solução mais adequada ao caso concreto. Por intermédio dele, o promotor de Justiça se aproxima da sociedade e se coloca ao lado do cidadão, o que é fundamental à instituição, especialmente nos dias atuais.

Nesse contexto, ficam aqui registradas nossas felicitações aos membros do Ministério Público do Estado do Tocantins – promotores e procuradores de Justiça, ativos e inativos –, não somente pela passagem dos dias 29 de novembro e 14 de dezembro, mas sobretudo pela dedicação que têm e tiveram em sua atividade profissional.

Que a defesa da democracia, dos interesses sociais e dos direitos constitucionais dos cidadãos continue sendo nosso norte. Outrossim, que nunca percamos de vista que a principal destinatária dos serviços do Ministério Público é a sociedade tocantinense, razão de nossa existência.

Pedro Evandro de Vicente Rufato

Presidente da Associação Tocantinense do Ministério Público (ATMP)