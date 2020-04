Eduardo Simões

professor doutor do curso de Filosofia da UFT

Você já vivenciou aquela situação de pesadelo em que algo de muito ruim, uma situação de morte, por exemplo, está prestes a lhe acontecer? Você corre e tenta se esconder da ameaça desconhecida, mas ninguém aparece para lhe socorrer. Você quer gritar, mas o som não ecoa e algo prende a sua voz, sufocando-o. Você tenta desesperadamente acordar, mas não consegue. De repente, aquilo que lhe perseguia alcança-lhe, avança sobre você, e só nesse momento você acorda. Ufa!!! Foi só um pesadelo! Tudo voltou ao normal!

Nesses tempos de pandemia, estamos como que vivenciando uma espécie de pesadelo, onde um inimigo potencial nos cerca por todos os lados, mas ninguém o vê. Trata-se de uma ameaça que se encontra escondida, cuja manifestação só pressentimos quando alguém tosse muito próximo de nós, quando alguém espirra perto ou quando percebemos que alguém apresenta sintomas gripais ao nosso redor. Em todos esses casos, antecipamos a possível ameaça do inimigo e dele nos afugentamos.

Quando, entretanto, não observamos uma manifestação material da ameaça a nossa preocupação diminui. Circulamos sem proteção, esquecemos das simples iniciativas de etiqueta respiratória e higiene, cumprimentamos com nossas frequentes amostras de cordialidade e não temos muita preocupação com qualquer espécie de distanciamento social. É isso que está acontecendo pelo Brasil afora! Contudo, como a mídia não nos deixa descansar – aliás, prestando um ótimo serviço de informação à sociedade – tomamos consciência de que o pesadelo continua e que ainda não podemos “baixar a guarda”. Daí, então, exclamamos com frequência: – Estou louco(a) para que tudo volte ao normal!

Ante a esse tipo de exclamação, como filósofo, gostaria de entender o que as pessoas chamam de normal. O que é o normal para você, querido(a) leitor(a)? Pergunto isso porque, sinceramente, a minha torcida é para que nada volte ao normal! O que era o normal antes da pandemia? O normal era o hábito que tínhamos em viver em um mundo onde a maioria de nós não se preocupava com outro. Onde o altruísmo e empatia praticamente inexistia. Onde a maioria de nós não nos permitia tempo para gestos de afetividade, amor, carinho e atenção no ambiente intrafamiliar. Onde a hostilidade, incompreensão e o ambiente de disputa eram quase regra das relações sociais. Onde a sensibilidade para a causa do desfavorecido social era exceção entre alguns heróis da resistência. Onde o trabalhador era visto somente como objeto da ascensão econômica do patrão. Onde o discurso governamental só tinha foco no mercado, no investidor e no capital estrangeiro, ignorando completamente pautas que demandassem inclusão e elevação social dos menos favorecidos.

Onde a injustiça, a exclusão e o egoísmo reinavam. E nessa toada poderíamos enumerar aqui milhares de exemplos de nossa própria degeneração social antes da pandemia.

A pandemia, apesar das dores que nos causam – só quem perdeu um familiar ou um amigo sabe do que estou falando –, trouxe-nos também boas lições. E a maior delas, talvez, seja: não desejemos que as coisas voltem ao normal! Que continuemos a ver pessoas mobilizadas na causa dos mais pobres. Que a partilha daquilo que nos é excedente seja a regra e não a exceção dos tempos de pandemia. Que sejamos mais tolerantes uns com os outros ante à certeza de nossa efemeridade e pequenez, cujas entranhas foram ainda mais expostas pela ameaça causada por um ser microscópico. Que tenhamos tempo para o abraço, para o carinho e para a atenção no interior dos nossos lares. Que tenhamos mais tempo para a boa prosa, para a cantoria, para confraternização e para a amizade. Que o empregador entenda que sem o empregado ele também não sobrevive, portanto, tolerância e cordialidade são sempre bem-vindas no interior das relações de trabalho. Que os líderes religiosos entendam que a cura não se vende, afinal, se isso fosse uma verdade, não viveríamos esses tempos tão difíceis impostos pela pandemia. Que o suporte do governo não seja somente emergencial, mas que haja uma política de distribuição das riquezas geradas por esse país, principalmente entre os mais vulneráveis socialmente. Por fim, que esse mundo seja mais justo!

Se aprendermos com essa pandemia noções básicas de humanidade, civilidade e solidariedade como essas, cuja percepção estamos tendo à duras penas, pergunto: voltar ao normal para quê? Se tais mudanças vierem acontecer, e tenho visto boas iniciativas nesse sentido, não quero que tudo volte ao normal. Se é para voltar, que volte melhor do que antes!