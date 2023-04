A cultura da escrita atravessa diversas instâncias de nossa vida, das situações mais simples às mais complexas. São exemplos dessas instâncias, respectivamente: (a) momentos de privacidade em banheiros públicos, com avisos em portas e paredes para orientar a conduta dos transeuntes e manter o espaço limpo; e (b) momentos de apreensão no envolvimento com a burocracia judicial, ao serem gerados inúmeros documentos e catalogadas evidências comprobatórias para o litígio em curso.

As pessoas comuns podem não se atentar para as dinâmicas em torno da escrita, mas há cientistas investigando os usos dessa tecnologia e, mais precisamente, interessados em seus desdobramentos no processo educacional. As inúmeras práticas da cultura das letras denominam-se letramentos, conforme terminologia utilizada por especialistas no assunto, os quais atuam nas humanidades, em especial na Ciência da Educação ou na Linguística Aplicada.

Mas que papel as famílias assumem diante das crianças na cultura da escrita? São responsáveis pela inserção dos próprios pequeninos nesse universo diferenciado, pois, espontaneamente, os pais, parentes ou cuidadores proporcionam interações mediadas pela escrita às crianças, a exemplo das situações de preparo de comidas com auxílio de receitas; dos momentos de contação de histórias infantis desde a tenra idade, antecedendo o horário de dormir; e das situações de reunião para estudo de textos sagrados, envolvendo aí produção escrita. São interações que produzem afetos e geram entrosamento entre os participantes.

Conscientes da relevância dessas práticas, alguns familiares conseguem tirar proveito diferenciado com as crianças, questionando-as sobre o conteúdo tematizado, fazendo-as refletir sobre a composição textual e, até mesmo, reelaborar narrativas contadas. Para esses, os livros são opções prioritárias como presentes em datas comemorativas. Os bebês brincam com livros de plástico em suas banheiras, mordem e rasgam os primeiros livros de papel ao alcance. Assim são construídas histórias privilegiadas de letramentos familiares e tais crianças mobilizam esse repertório ao ingressarem em creches ou escolas, podendo facilitar o trabalho das professoras e terem um desempenho diferenciado quando comparado ao dos colegas de turma que não usufruíram de oportunidades semelhantes

Nessa perspectiva, os letramentos familiares ainda podem se desdobrar em relevantes oportunidades na construção de políticas públicas educativas. Não com o propósito de a família assumir o trabalho das professoras, especialmente das profissionais da Educação Infantil, também responsáveis pelo desenvolvimento de letramentos emergentes, envolvendo, por exemplo, a consciência sonora, o reconhecimento da escrita e, logo, a existência das letras. Tais conhecimentos são demandados posteriormente, no processo de alfabetização propriamente dito, nos anos iniciais do Ensino Fundamental 1.

Para tais políticas, são necessárias ações articuladas entre especialistas de diferentes áreas: enfermeiros, médicos, assistentes sociais, psicólogos, economistas, linguistas aplicados, só para citar alguns. Que tal os pediatras compartilharem livros com famílias e não só entregarem o esperado receituário, nas consultas em postos de saúde? Esses médicos ainda poderiam dialogar sobre o conteúdo do livro doado, em consultas posteriores dos mesmos pacientes. Quão relevante seria a redução de impostos sobre a venda de livros, tornando tais impressos mais acessíveis à população!

Em síntese, os letramentos familiares sinalizam para uma política pública multiministerial na esfera do governo federal, utilizando-se da cultura do impresso e de outras mídias a fim de alcançar famílias diversas com temáticas necessárias e desafiadoras para a sociedade: saúde corporal e mental, preconceito e racismo, educação financeira, comunicação positiva, violência nas escolas, dentre outras.

Wagner Rodrigues Silva

é doutor em Linguística Aplicada e docente na Universidade Federal do Tocantins (UFT), Câmpus de Palmas.