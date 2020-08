Luiz Armando Costa

Quando o destino concedeu-me entrevistar Mestre André (para o Jornal do Tocantins) no início da década de 90 (com o repórter fotográfico Roberto Carlos) – há quase três décadas - pensava fosse encontrar alí um velhinho fraco, quase entrando nos 100 anos. E estava próximo.

Mestre André…