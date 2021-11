A política do Tocantins guarda curiosidades: no próximo domingo nada menos que onze municípios celebram sua autonomia (comemoram sua instalação). A lista vai desde Almas (267 anos de descoberta) a Gurupi e Araguaína (já povoadas na segunda metade do século XX). Todas, entretanto, emancipadas no mesmo 14 de novembro de 1958.

A escolha da data, considerado o ano de fundação dos ex-povoados, não revelaria, a priori, correspondência com fatos históricos ou circunstâncias e que estas os ligassem à data específica. E se houvesse esse determinismo histórico, ele teria como epicentro causas que remontariam a 1734, da criação da cidade do Sudeste do Estado.

Estaria, com efeito, mais no acaso a promulgação, no mesmo dia, pelo governador goiano Juca Ludovico, de leis aprovadas pelos deputados goianos. São leis de não mais que seis artigos desmembrando territórios, criando Câmaras e decidindo sobre comarcas judiciárias. Pior: dando apenas 45 dias para instalação que se efetivou em todas no dia 1º de janeiro de 1959.

Juca era do PSD e ficaria no cargo até 1959, onde fora precedido por Pedro Ludovico. E sucedido por José Feliciano, também eleito pelo PSD que entregou o cargo, quatro anos depois a Mauro Borges, outro pessedista.

O mês de novembro, aliás, daquele 1.958, os deputados goianos aprovaram mais dois municípios no dia 5 de dezembro. Ambas as leis promulgadas pelo governador Juca Ludovico. Talvez por isto escolas em alguns municípios do Estado levem o seu nome. O PSD já havia criado (Pedro Ludovico) outros oito municípios em 1.953.

Curiosamente, desde a criação do Estado (1988) foram implantados 58 novos municípios a mais que os 81 herdados de Goiás. Destes, o primeiro governador Siqueira Campos (eleito pelo PDC/UDN) – diferente do que se propala - instalou apenas 15 (um no primeiro governo /Palmas e os demais no segundo governo/97). Destes 15, nada menos que dez foram criados no governo do MDB/PSD (1994/Moisés Avelino), ainda que instalados no segundo mandato de Siqueira.

Adicionando estes dez municípios (criados em 1994), o PSD/MDB teria participação direta na criação e instalação de 53 municípios pós-criação do Estado. Um escore de 91%; Em 43 deles teria sido o responsável pela criação e implantação. E em outros dez, pela criação, ainda que implantados por Siqueira.

A narrativa discursiva que ocupa parte dos historiadores e fazedores culturais e políticos do Estado, assim, não corresponderia aos movimentos fáticos. Apesar de criado pela UDN, foi o PSD o maior responsável pela emancipação dos municípios.

Assemelha-se, em determinado grau, à história da carochinha de que Joaquim Teotônio Segurado, que fora contra a independência do Brasil em defesa do reinado de Portugal, lutasse pela independência do Norte goiano.

Ainda que fosse funcionário público da Coroa de Portugal e praticasse seu comércio em nome da Corte. Nem que para tanto eliminasse indígenas (como registra a história) que atrapalhassem sua cambiagem. Virou nome da principal avenida da Capital do Estado.