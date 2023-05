Ontem, em um daqueles momentos que a gente cola o passado ao presente e faz conjecturas sobre a vida que resta viver, veio-me a estranha sensação daquilo que meus 65 anos revelam: que sou realmente um velho. Ciente da minha entrada na senectude, então, passei a olhar as fotografias e as histórias de cada um dos meus colegas de turma na faculdade. Alguns eu não encontro desde que concluímos o curso de engenharia. Ufa! Lá se vão 42 anos.

O Mauricio Drummond, Maurição, reconheci logo que vi. Ele é parente do grande poeta Carlos Drummond de Andrade, vive na Itabira tão decantada nos versos de seu primo famoso. Maurício trabalhou 35 anos na Vale do Rio Doce. Depois da aposentadoria, ele comprou uma moto e passou a viajar por todo Brasil e América Latina. O Pedro Henrique e a Tânia Moreira, ambos do interior de São Paulo, demorei um tempo para reconhecê-los. Ele de Guaratinguetá e ela de Rio Claro, conheceram-se na faculdade e, depois de formados, trabalharam na mesma empresa até se aposentarem: a Embraer lá de São José dos Campos. Com os filhos criados e os primeiros netos, Tania, Pedro Henrique e o Maurição fazem-me lembrar daquela famosa fábula de La Fontaine na qual quanto mais idosas as pessoas são, mais elas são avessas à morte.

Continuando a visitar o Instagram, encontrei as fotografias de outros quatro colegas — Antônio Maglioni, Francisco Martins Portelinha, Carlos Guerra Godói e Claúdio Dias da Costa — esses vivem na aprazível Santa Rita do Sapucaí, cidade onde todos nos encontramos, há quase 50 anos, em busca de um sonho: cursar engenharia naquela instituição pioneira nos estudos de telecomunicações no Brasil: o Instituto Nacional de Telecomunicações (Inatel).

Maglioni, Portelinha e o Claúdio — nascidos nessa cidade e, por nós, chamados de “nativos” — foram bem-sucedidos quanto ao que optaram por ser depois de se graduarem engenheiros. Maglioni, rico desde que o conheci, herdou uma pequena rede de supermercados do pai dele e transformou-a na mais poderosa cadeia de supermercados do sul de Minas. Claúdio foi engenheiro, por muitos anos, da Avibrás de São José dos Campos; e o Portelinha concluiu seu doutorado na Unicamp e tornou-se pesquisador do Centro de Pesquisas em Telecomunicações em Campinas, São Paulo. Posteriormente, ele trabalhou, por duas décadas, como professor na Universidade Federal de Itajubá e lá se aposentou, por fim, o Carlos Guerra Godoi, que montou uma empresa de consultoria de sucesso. Por limitações de espaço, fico por aqui, pois é impossível citar todos.

Quando vejo meus colegas com seus filhos criados e o aparecimento dos primeiros netos, volto para mim mesmo, que fui um pai velho de uma maravilhosa criança de 3 aninhos, razão de ser minha e de minha esposa, sinto que tenho de me doar ao máximo para uma criança que não terá convivência do pai que, pela lógica da vida ,irá quando o criador o chamar. Ser um velho não é de todo ruim. A sensação de me sentir velho me faz lembrar, como cita o saudoso ministro Roberto Campos, de como colocar uma lanterna na popa de um navio a iluminar as ondas que deixamos para trás. Na velhice, por ser mais maduros, somos capazes de ver a realidade e, com ela, não se desesperar.

Salatiel Soares Correia

é engenheiro, bacharel em Administração de Empresas. Mestre em Energia pela Unicamp. É autor oito livros relacionados aos temas Energia,Política,Economia e Desenvolvimento Regional