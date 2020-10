Coisas obscuras e qualidades ocultas

Luiz Armando Costa

Ainda provoca reações diversas (e não sem razão) o reagofe entre o presidente Jair Bolsonaro, ex-presidente do STF, Dias Tóffoli e o futuro ministro do Supremo, Kássio Nunes. Tóffoli não viu nada demais convidar o Presidente (e um indicado para o STF) para uma pizza e jogo do Palmeiras. Acompanhou-os ainda o presidente…