Nesta segunda-feira, dia 15 de julho de 2024 a Secretária de Fazenda do Estado do Tocantins, dentro do processo de auto modernização, por meio de um esforço histórico de trabalho em equipe, comemora a digitalização mais de 9 bilhões e trezentos e vinte milhões de reais de documentos tributários. Esse foi um serviço muito bem feito por Márcias, Paulos, Anas, Nayaras, Guilhermes, Georges e muitos outros colegas que se esforçam para melhorar a Sefaz e todo o Estado do Tocantins.

A digitalização desses mais de 9 bilhões e trezentos e vinte milhões de reais abrem diversas possibilidades para o Estado do Tocantins, mas quaisquer ações exigiram segurança, planejamento, inovação, parceria com o empresariado e, principalmente, respeito a este dinheiro que é do povo tocantinense.

Inegavelmente, o trabalho vem sendo bem feito e por isso mesmo novas ferramentas e metodologias estão em vista para aumentar as ideias e os resultados. Uma ferramenta que precisa ser utilizada por nosso Estado é o Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (Cira). Sendo essa uma possível reunião das melhores capacidades em questões fiscais do Ministério Público Estadual, Sefaz, Procuradoria do Estado do Tocantins e da Polícia Civil.

O Cira é um órgão administrativo cooperativo com capacidade de organizar e executar ações para que sejam recuperados administrativamente recursos públicos que podem literalmente mudar o financiamento da politica pública estadual e municipal.

Com o Cira podemos realizar ações de recuperação de crédito, sobretudo, fornecendo segurança para empresários e para o Tocantins, uma vez que, as decisões são tomadas de forma colegiada e com metodologias próprias.

Todos os outros Estados do Brasil já possuem unidades do Cira em diversas fases de desenvolvimento. Há uma grande experiência nessas ações e principalmente, proporciona uma maior maturidade nas relações tributárias e com o empresariado. No nosso caso só não podemos deixar essa oportunidade escorrer entre os nossos dedos.

Para o empresariado o Cira é uma possibilidade real de uma negociação madura e determinante sobre créditos pendentes. O foco é criar procedimentos rápidos, transparentes e definitivos, ou seja, ações perenes e definitivas.

Através do Cira podemos almejar uma recuperação dos créditos tributários na casa dos dez porcento, ou seja, devemos buscar 900 milhões de reais. Recursos que podem ser utilizados para saúde, educação, investimentos e tudo mais.

Por fim, implantar o Cira é melhorar o compliance tributário do Tocantins, utilizando uma estrutura digital, organizada e eficiente possibilitando o aumento de recursos para o Estado do Tocantins e para os Municípios por ocorrem casos de recuperação de ICMS.



Prof. Dr. Júlio Edstron S, Santos

Secretário Estadual da Fazenda