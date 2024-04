Cidades Mortas Tocantinenses

Conheço o estado do Tocantins desde que esse ainda integrava o antigo estado de Goiás. Fui para lá, em 1962, com cinco anos de idade, acompanhado do meu pai – que fora nomeado juiz de direito da cidade de Miracema e, posteriormente, de Pedro Afonso.

As cidades tocantinenses daqueles 1960 faziam-me lembrar aquelas cidadezinhas mortas e solitárias muito parecidas com a Macondo do…