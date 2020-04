Rosielson Soares de Sousa

doutorando em Letras: ensino de Língua e Literatura, na Universidade Federal do Tocantins (UFT) e docente da SEMED/Palmas.

A ciência intefere de modo decisivo em nossas vidas. Com a pandemia da Covid-19 não poderia ser diferente. Cientistas do mundo inteiro estão trabalhando na produção de um tratamento eficaz para combater o novo coronavírus. Pela importância do tema, pesquisadores, infectologistas e epidemiologistas ganharam espaços nas mídias locais e estrangeiras.

Não se engane ao relacionar ciência a um único ramo do conhecimento – o das ciências biológicas. Há um amplo campo de estudos particulares e específicos atrelados a biologia, o direito, a medicina, a sociologia e outras disciplinas. À primeira vista, talvez, uma concepção equivocada sobre o “fazer ciência” tenha sido passada ao público em geral. O senso comum concebe ciência como sendo os trabalhos desenvolvidos em laboratórios com pessoas vestidas de jaleco branco manuseando líquidos químicos.

Com a pandemia da Covid-19, vemos na linha de frente médicos, enfermeiros, dentistas, isto é, os profissionais da área de saúde no enfrentamento de pessoas infectadas. A saúde, a rigor, aparece no primeiro plano para a sociedade. Sem sombra de dúvidas o trabalho desses profissionais deve ser reconhecido neste cenário de guerra contra um vírus terrível.

São as ciências (no plural) que podem responder de forma satisfatória aos desafios postos pelo cenário apresentado. As ciências precisam ser requisitadas a fim de resolver os problemas provocados pelo SARS-CoV-2 (nome oficial do novo coronavírus).

As ciências têm sua importância na pandemia. Perceba! Com a matemática, os especialistas podem construir os gráficos de crescimento da contaminação da doença e de óbitos; com a linguística, a importância de comunicar bem as informações do Novo Coronavírus à população; com a química, as substâncias químicas (cloroquina, um exemplo) que podem ajudar no tratamento dos infectados pelo vírus; com a física, compreender a mecânica do respirador para ajudar pacientes em estado grave; com a história, saber como outras pandemias aconteceram e afetaram a população mundial; com a filosofia, questionar a conduta ética/moral das pessoas na adesão ao confinamento social; com a Biologia, compreender como o vírus age no corpo humano; com a sociologia, entender a dinâmica da doença no complexo contexto social.

Embora possamos enumerar outras áreas do conhecimento, a intenção foi apresentar a contribuição de algumas delas ao cidadão comum.

O tom do debate em torno da ciência nos últimos anos tem sido de descrédito. Tal desprezo pela ciência fica evidente em discursos de governantes que preferem tomar decisões de governo pautadas em fake news ou em falsos especialistas das redes sociais.

Que ironia! Definitivamente, as ciências estão no centro do debate e podem sair fortalecidas quando superarmos esta crise da Covid-19. Diante das incertezas futuras, a sociedade pode depositar esperança no trabalho dos diversos cientistas.