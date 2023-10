Dom Quixote, do espanhol Miguel de Cervantes, é uma unanimidade quanto se avalia quais são os dez romances mais importantes da literatura mundial. Em se tratando de língua espanhola, a obra de Miguel de Cervantes é tida como o maior romance já escrito nesse idioma.

Em seu livro de memórias, o grande escritor colombiano Gabriel García Márquez ambicionou escrever um romance que ultrapassasse em importância a obra-prima de Cervantes. Quase conseguiu seu intento, pois “Cem Anos de Solidão” é considerado, pela crítica especializada, como o segundo mais importante romance escrito em língua espanhola.

Lembrei-me muito do idealismo de Dom Quixote ao me deparar, no transcorrer da leitura que faço do livro “Travessia na Memória”, especificamente quando o autor revela a experiência dele com a atividade política.Nesse contexto, ele foi candidato a Deputado nos 1980 quando Goiás e o Tocantins eram um estado só.Já consolidado estado, o Tocantins receberia, inúmeras vezes, o incansável pesquisador dos indígenas Kraos do Itacajá.

Na entrevista que me concedeu ele relembrou suas aventuras dessa época.São suas palavras: “Passei uma semana em Itacajá e região pesquisando a tribo indígena e as manifestações da cultura popular ,como rezadeiras, as cantadeiras de ladainhas e os benzedores de cobras. De Itacajá viajamos para Pedro Afonso, onde realizamos novas pesquisas no universo da cultura popular.”

Catelan, o autor desse livro, perdeu por pouco a eleição, mas pela expressiva quantidade de votos que obteve foi convidado a ser o secretário de uma das áreas governamentais muito pouco valorizadas: a da cultura.

Indicado pelos irmãos Santillo, Álvaro Catelan foi nomeado Presidente da Fundação Cultural do Estado nos tempos, como ele nos conta, que esse órgão “vivenciava uma situação de total penúria, sobretudo em razão das limitações financeiras que se arrastavam pelos últimos vinte anos”. Populismo e cultura são como água e óleo – não se integram. Nessa condição, o brilhante professor de literatura pôde vivenciar a realidade de um estado vista por um ator que atuava dentro do sistema, Álvaro Catelan é uma dessas pessoas movidas pelo sentimento de servir ao bem comum. Ele é o típico intelectual puro com vistas para o futuro que, no dizer do cientista político Norberto Bobbio, almeja um mundo melhor, mesmo que não vá viver a utopia de seus sonhos.

Para elaborar o que Goiás não tinha, uma política para o setor cultural, Catelan convidou profissionais de peso como é o caso do escritor Aidenor Aires, que ficou responsável pelo intercâmbio cultural com países da América do Sul; e o renomado maestro Joaquim Jaime.

Nosso Quixote teve de lutar contra as amarras do populismo, o qual em nada apoiava o setor cultural. Fez o que pôde, até o fim, procurando viabilizar seus moinhos de vento ante os inúmeros projetos sob sua liderança.

O reconhecimento de seu esforço rendeu-lhe um convite irrecusável do então superintendente da Pousada do Rio Quente Walter Rodrigues. Nosso Quixote percebeu, nesse convite, uma oportunidade para materializar seus sonhos. E lá foi Catelan, de mala e cuia, viver em Caldas Novas.

Na condição de diretor artístico da Rádio Pousada, ele mostrou sua capacidade empreendedora. Deixemos que o autor relate sua trajetória em Caldas Novas, reconhecida pela sociedade.

“Nunca alguma emissora do interior de Goiás conseguiu montar uma equipe de jornalismo, esporte e entretenimento como conseguimos fazer na Rádio Pousada. Mantivemos alguns ótimos profissionais, como Juscelino Silva, Clemente Filho, o excelente programador Eliomar, contratamos Evandro Magal, que foi eleito o Vereador mais votado da história de Caldas Novas.”

O reconhecido trabalho de Álvaro Catelan, na Rádio Pousada de Caldas Novas, levou o novo, então, prefeito da cidade Doutor Antônio Sanches a convidar o quixote de nossa cultura para o cargo de Secretário de Turismo e Cultura do município durante sua gestão.

Álvaro Catelan é, como já referi, um agitador cultural completo. Enquanto escritor, soube, com maestria, lidar com a realidade imaginária e a concreta. Catelan pertence a um pequeno grupo que fez acontecer na cultura de Goiás. Seu livro “Travessia na Memória é, sobretudo, uma obra de arte concebida por um ser humano de primeira qualidade que nunca deixou de sonhar. Viva o nosso Quixote!

Salatiel Soares Correia

é engenheiro, bacharel em Administração de Empresas, Mestre em Energia pela Unicamp. É autor de oito livros relacionados aos temas de energia, política, desenvolvimento regional e literatura.