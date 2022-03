Luiz Armando Costa

A lupa que a passagem de Jair Bolsonaro pelo Estado concedeu-nos ontem fixar é mais que motivo para relegarmos, sem admissão de culpa, a planos inferiores e menos relevantes a enormidade de inconsistências verificadas nos discursos do presidente e na reação de seus seguidores no Estado onde Jair Messias foi derrotado na eleição em que sagrou-se presidente do país.

Aliados que, como uma seita, aplaudiam a retórica bolsonarista (minoritária pelos votos) de combate à corrupção no dia em que mais um escândalo sacudia o país: pastores evangélicos que não são servidores públicos ou parlamentares, loteando verbas do Ministério da Educação e tendo como gerente de suas contas o próprio Ministro.

E que, por gravações vazadas, dizia-se orientado pelo presidente do governo incorruptível. Nada diferente das vacinas e oxigênio no Ministério da Saúde, das mineradoras e dos madeireiros na Amazônia.

A ponte de Xambioá (um dos motivos da escapada de Brasília/DF no meio do furacão político) foi tratada como marco no país. E é mesmo. Assim como é verdade que a obra é uma das 500 inacabadas no Estado financiadas com recursos públicos, conforme relatório do TCE e do TCU.

Isto tem outro prejuízo: se lá em 2020 (neste governo Bolsonaro) teria sido retomada com anunciado custo de R$ 157 milhões, ontem, menos de dois anos depois, o mesmo governo federal a orça em R$ 193 milhões.

Se levarmos em consideração os custos iniciais da construção (2008) – R$ 132 milhões – a população arcaria com um aumento no gasto de R$ 61 milhões no período em que “está’ em construção. Ou seja, custaria hoje 46% acima do valor inicial. E não é a única obra federal na mesma situação: alguém aí se lembra da Eclusa de Lajeado e dos recursos já liberados? E do Projeto Sampaio (lá no Bico)?

Deveria mais que produzir regozijo, assim, mea culpa da classe política pelo desprezo às obras ou incompetência para retirá-las do papel por 14 anos. A Eclusa e o Sampaio vão para duas décadas.

Daí mostrar-se até certo ponto plausível que a população enxergue na ação de Bolsonaro semelhanças, por exemplo, com Michel Temer em 2017 ou com a primeira ordem de serviço em 2008 para igual obra que resistiu, na inação, até aqui, a seis governadores do Estado. Ou seja, a quatro bancadas (mandatos) de deputados estaduais, federais e senadores.

De lá para cá, muitos congressistas daquela época continuam nos seus mandatos federais ou subiram de posto. Outros, hoje no Congresso, ocupavam vagas no Legislativo estadual há uma década e meia. Mas a ponte que liga dois Estados e operacionaliza a maior via de transporte do centro-norte do país (BR-153) é levada de volta ao palanque eleitoral.

Com quase 50% a mais de custo e sem garantias de entrega à população.