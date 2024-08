Antônio Aureliano Chaves de Mendonça foi um dos grandes políticos mineiros, cujo legado ainda reverbera nas memórias daqueles que tiveram a honra de conhecê-lo. Nascido em Três Pontas, em 13 de janeiro de 1929, Aureliano Chaves construiu sua vida e carreira na cidade de Itajubá, Minas Gerais. Foi lá que ele se graduou em Engenharia Elétrica e Civil pela Escola Federal de Engenharia de Itajubá (EFEI), a mais antiga escola de engenharia elétrica do país. Em Itajubá, conheceu e casou-se com Dona Vivi Chaves, filha de um renomado médico local.

Aureliano Chaves destacou-se não apenas como engenheiro, mas também como professor, e transmitiu seu vasto conhecimento na própria EFEI, onde estudou e lecionou. Além disso, ensinou na Escola Técnica de Eletrônica de Santa Rita do Sapucaí e no Instituto Nacional de Telecomunicações (Inatel), instituições que são pilares da educação técnica e superior em Minas Gerais. Seu compromisso com a formação de futuros engenheiros foi uma marca de sua carreira acadêmica.

Na política, Aureliano Chaves alcançou o auge ao ser indicado vice-presidente da República durante o governo de João Figueiredo, cargo que ocupou de 1979 a 1985. Antes disso, exercera, com destaque, o cargo de governador de Minas Gerais, de 1975 a 1978, cuja gestão foi marcada pelo desenvolvimento do estado e por sua integridade moral. Após seu mandato como vice-presidente, continuou a servir ao país como ministro de Minas e Energia no governo do presidente José Sarney, de 1985 a 1988. Nessa função, desempenhou um papel crucial na gestão dos recursos energéticos do Brasil em um período de grandes desafios.

Durante os anos em que vivi no Sul de Minas, tive a oportunidade de conhecer de perto o cotidiano simples de Aureliano Chaves. Certa vez, enquanto conversava com um colega na calçada, avistei o então vice-presidente em uma caminhonete, acompanhado de sua esposa, indo visitar o Sr. Arlete, um amigo dos tempos de estudante. Aureliano gostava de tomar café na casa da Dona Afonsina, sua antiga professora, de visitar os amigos de longa data que tinha na cidade – como o senhor Caruso, dono de uma loja, ou o italiano Rosário Perrota, proprietário da revistaria frequentada pelo então professor Aureliano Chaves. Esse hábito de se reunir com amigos e compartilhar momentos simples era uma constante em sua vida. Seis vezes o vi fazendo isso no período em que morei na região.

Outro momento marcante foi quando Aureliano Chaves, já no final de seu mandato como vice-presidente, voltou à sua terra para inaugurar um grande auditório que levava seu nome no Instituto Nacional das Telecomunicações. Lembro-me, vividamente, de como ele se sentou na primeira fila, acompanhado de figuras ilustres de Santa Rita do Sapucaí, como o ex-ministro Bilac Pinto e seu filho, o deputado federal Francisco Bilac Pinto. Também estavam presentes o prefeito, o monsenhor da igreja católica e o procurador da República Francisco Rezek, se não me falha a memória, um santarritense que havia acabado de retornar da França, onde completara seu doutorado na renomada Universidade de Sorbonne.

A imagem que guardo de Aureliano Chaves é de um homem absolutamente íntegro, simples, amigo dos amigos e, acima de tudo, um grande governador de Minas Gerais. Infelizmente, vivemos em um país que, muitas vezes, não preserva a memória de seus grandes líderes. Aureliano Chaves merece ser lembrado, especialmente em tempos que o Brasil tanto necessita de exemplos de grandes homens públicos.

Deixemos para outra ocasião uma discussão mais aprofundada sobre o brilhante Francisco Rezek. Hoje, a lembrança é de Aureliano Chaves, o mineiro que, com sua simplicidade e dedicação, deixou uma marca indelével na história de Minas Gerais e do Brasil.

Salatiel Soares Correia é engenheiro, administrador de empresas, Mestre em energia pela Unicamp. É autor de oito livros relacionados a energia e outros assuntos.

