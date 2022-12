O Assédio moral de acordo com o Tribunal Superior do Trabalho é a exposição de pessoas a situações humilhantes e constrangedoras no ambiente de trabalho. É uma conduta que traz danos à dignidade e à integridade do indivíduo, colocando a saúde em risco e prejudicando o ambiente de trabalho. No serviço público, caracteriza-se por condutas repetitivas do agente público que, excedendo os limites das suas funções, por ação, omissão, gestos ou palavras, tenham por objetivo ou efeito atingir a autoestima, a autodeterminação, a evolução na carreira ou a estabilidade emocional de outro agente público. O conceito acima citado nos leva a reflexões e inferências acerca de posicionamento diretivo de órgãos da Administração Pública no Tocantins.

A criação da Associação de Gestores Públicos do Tocantins – AGESTO em 2020 propiciou aproximação entre os servidores ocupantes do cargo de carreira estratégica de Gestor Público do Governo do Estado do Tocantins fomentando maior aproximação dos profissionais e compartilhamento de experiências. Dentre os diversos obstáculos profissionais relatados pelos associados, um chamou a atenção especial do grupo devido a sua gravidade:

"Ao tomar posse na Secad fui lotada na Seplan. Porém, quando fui me apresentar ao setor de recursos humanos do órgão de lotação, perguntaram qual era meu curso superior e questionaram-me o motivo de ter sido encaminhada pra lá, sendo que a referida secretaria não havia necessidade de um Gestor Público, fato que me deixou constrangida e desassistida”

Num primeiro momento, acreditou-se que a situação relatada pelo servidor consistiria em fato isolado, porém, à medida que o assunto foi sendo discutido, mais profissionais associados relataram que também passaram pelo mesmo constrangimento. Até o momento a AGESTO tem conhecimento de que pelo menos 10% dos Gestores Públicos que tomaram posse no período de 2014 a 2021 tiveram suas lotações negadas ou desqualificadas pela SEPLAN, inclusive uma realocação.

"Fui lotado na Seplan, solicitaram que eu entregasse meu currículo, e na avaliação deles, minha formação do curso superior, não estaria apto a trabalhar na Secretaria. Como eu havia feito concurso para Gestor Público e não para nível superior, fiquei magoado e constrangido. Fui devolvido para a Secad e foram feitas várias ligações e os órgãos sempre perguntavam qual era o meu salário”.

A recusa sistemática de lotação entre os anos de 2014 a 2021, de servidores da Carreira de Gestor Público na Secretaria Estadual de Planejamento e Orçamento (Seplan) traz reflexões entre servidores da carreira sobre o seu papel e as motivações que levam o órgão estratégico a cercear o exercício das atribuições previstas em lei, pelos servidores do grupo superior estratégico em seu âmbito.

Num exercício reflexivo acerca da missão institucional deste órgão, das funções legais do cargo recusado vislumbra-se total incoerência racional e lógica, que se agrava ao fato de serem relatos de servidores recentemente empossados, selecionados em concurso público no qual foram resguardados todos os princípios constitucionais. Diante desta irracionalidade, resta a inafastável configuração do Assédio Moral Institucional que chegou ao ponto de desacreditar o próprio concurso público e seus princípios para realizar procedimentos próprios de seleção com única finalidade de impor aos servidores constrangimento, desqualificação e recusa. Há que se refletir sobre esse tipo de conduta e as consequências emocionais.

De acordo com a Lei Nº 2.669, de 19 de Dezembro de 2012, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração – PCCR dos Servidores Públicos do Quadro Geral do Poder Executivo, os 100 profissionais Gestores Públicos exercem atribuições de alta complexidade e responsabilidade que compreendem o planejamento, execução, acompanhamento, controle e avaliação dos programas de governo, com atuação na pesquisa, análise e formulação de programas e projetos que confiram eficiência, eficácia e efetividade à gestão de políticas públicas, além de funções de supervisão, coordenação, direção e assessoramento para articulação e integração dos programas da ação governamental. Nesse passo, a SEPLAN não considera essas atribuições necessárias ao cumprimento da sua missão institucional? Diferente por exemplo, da Secretaria da Fazenda que tem em seu quadro mais de 35 profissionais Gestores Públicos.

“Como a SECAD não tinha uma relação de demandas de servidores para as secretárias, ligaram para quatro órgãos e somente na quinta ligação, fui encaminhado para a Seplan, onde me apresentei e após eu explicar as atribuições do meu cargo fui designado para auxiliar no almoxarifado. Por ter feito um concurso que exige curso superior e pós graduação em gestão pública com requisitos para alta complexidade e responsabilidade, me senti desvalorizado, no dia seguinte busquei outro órgão”

Não deveria o órgão, diante do encaminhamento feito pela Secad ter absorvido os servidores encaminhados? Ressalta-se que a Secad enquanto Órgão gestor de recursos humanos, em tese, tem ciência do déficit de pessoal dos demais Órgãos. Nessa perspectiva e considerando a necessidade da melhoria do planejamento e da gestão governamental, a própria Seplan não deveria ter solicitado uma quantidade significativa de profissionais Gestores Públicos para atuação nas áreas estratégicas, como por exemplo, nos setores de gestão governamental, gestão estratégica para resultados, desenvolvimento regional, captação de recursos, gestão do gasto público e área orçamentária? Atribuições intrínsecas do Gestor Público responsável no executivo pela alta complexidade e responsabilidade.

Ainda, no ano de 2021 a Agesto, emitiu a Nota Técnica nº 02/2021, cujo documento apresentou uma série de informações e pesquisas relevantes e ao final propôs a criação de Carreira Própria para o cargo de Gestor Público com atuação transversal e gestão técnica da carreira pela Seplan, seguindo a tendência nacional de carreiras próprias de 16 estados e o Governo Federal.

Desde então, a entidade contactou diversos órgãos e instituições para dialogar, entre eles Casa Civil, Secretaria de Governo, Procuradoria Geral, Secretaria da Administração, Secretaria da Fazenda e Assembleia Legislativa, sendo por todos bem recebida. Neste contexto, estranhamente o único órgão que recusou pedido de agenda institucional foi a SEPLAN, forçando a entidade a solicitar agenda junto ao órgão via ofício em fevereiro de 2022, negada até o momento. Restando evidenciado além do assédio moral sofrido pelos servidores, a discriminação perante a entidade.

Situações semelhantes ocorreram nas Secretarias da Educação e da Administração, onde 5% dos profissionais que tomaram posse no período também foram vítimas de assédio moral.

“Fui lotado na Seduc, no dia seguinte a pasta me informou que eu havia sido devolvido para a Secad com a justificativa que não havia o cargo na secretaria. Retornei à Secad pelos próximos 4 dias, onde o setor de alocação solicitou meu currículo para facilitar a identificação de vaga para Gestor nos órgãos e finalmente fui lotado onde, o órgão que me recebeu não sabia as atribuições de um Gestor Público e achavam melhor que eu ficasse num cargo relacionado à educação, função do meu primeiro concurso”

Excetuados os casos de Gestores Públicos que pela condição remuneratória são cerceados aos cargos de direção e função comissionada e casos de isolamento. 15% dos servidores Gestores Públicos, no período, foram cerceados e desqualificados ao exercício da função pública.

“Após entregar a documentação e assinar o termo de posse que informava lotação na Secad, dirigir-me ao RH para saber em qual setor iria trabalhar. Assim que cheguei, fui surpreendido com a informação de que na Secad não havia espaço para Gestor Público. Sem explicações, convidaram-me para ir ao Gabinete do Secretário que, na presença do servidor responsável pelas lotações, comunicou-me que não ficaria naquela unidade. Fizeram diversos contatos com outras Secretarias e, apenas na quinta tentativa, conseguiram definir minha lotação.”

Diante do exposto, resta claro que no cenário atual, onde a tendência é a evolução, aprimoramento e modernização da gestão pública não há mais espaço para posicionamentos arbitrários e sem fundamentos lógicos concretos por parte de agentes públicos investidos em cargos com posição de mando.

Para se ter uma administração pública de fato moderna e eficaz se faz necessário repensar não só o funcionamento e a organização do aparelho estatal, mas também atitudes, condutas e posicionamentos técnicos gerencial daqueles que detém poder diretivo. Devendo estes, compreender e absorver a concepção de que a principal função do estado é responder adequadamente as demandas da sociedade. E isso se faz por meio da entrega de serviços de excelência. Assim, os órgãos públicos precisam adotar estratégias que levem à melhoria da qualidade na gestão governamental, a fim de cumprirem eficazmente a sua missão. E nesse contexto é preciso conhecer as atribuições e fazer valer dos recursos humanos qualificados de que dispõe, onde os profissionais Gestores Públicos podem contribuir e desempenhar um papel fundamental na evolução qualitativa da administração pública.