Escrevemos este texto no dia 17 de maio de 2023, indo de carro para a Agrotins, feira de agronegócio no Tocantins, considerada a maior feira da região Norte nessa temática.

O trajeto da região central de Palmas até a feira já é marcado por símbolos de exaltação do agronegócio e seu característico tratamento da natureza.

Na rodovia TO-010 conseguimos ver as grandes máquinas de produção agrícolas com seus designs que remetem a forma de gafanhotos gigantes e que fustigam a terra com suas lâminas de metal. Um pouco mais à frente, uma série de outdoors prepara simbolicamente o caminho: muitas ofertas de caminhonetes, onde o território e a natureza são apenas o pano de fundo de onde se destacam os veículos cada vez mais “brutos” e caros. Vemos também variadas propagandas de sementes transgênicas, aditivos químicos e agrotóxicos. Em um deles, apenas um fundo preto com inscrições em letras garrafais: “A revolução genética da soja”.

De forma consciente e trazendo certa ironia ao quadro, a palavra “revolução” está pintada de verde, como que nos lembrando da motivação de estarmos ali: observar as representações sociais da natureza e do território presentes nas expressões simbólicas do Agro.

Chegando na feira vemos um grande pasto que se transformou em estacionamento. Jovens negros coordenam a entrada dos carros nas vagas. Um senhor, com chapéu de couro, cinturão e botinas, salta de sua caminhonete e, olhando desconfiado para os rapazes, retira as antenas de sua picape e tranca elas dentro do veículo. Será que é racismo?

Na entrada da Feira, somos recebidos com um sonoro e forçado bom dia por duas filas de mulheres vestidas com a camiseta do evento. Os primeiros stands, os mais disputados e visitados, são enormes e são ocupados por veículos agrícolas de dimensões ainda maiores e que são admirados por pessoas que também tiram fotos e selfies ao seu lado.

Ao observar ao redor, percebemos que os fabricantes disputam a quantidade de linhas de produção, coleta e plantação presentes em suas colheitadeiras e plantadeiras, com uma delas chegando a oferecer 80 em uma única máquina.

Observando esses símbolos ostentatórios do Agro, lembramos de nossa hipótese de trabalho, construída em diálogo com os escritos dos pensadores indígenas Davi Kopenawa[1] e Ailton Krenak[2]: a natureza, para os habitantes das sociedades modernas, capitalistas e coloniais é entendida de forma secularizada e objetificada.

Ao ver a natureza como objeto, estamos prontos para dar a ela um sentido primordialmente econômico, que visa a alta produtividade, lucros exultantes e a acumulação de riquezas e propriedades e cujo fim, como demonstram os pensadores tanto indígenas quanto não indígenas, é o ecocídio dos biomas e o genocídio dos povos que permanecem agarrados a terra, como se agarra a sua própria mãe. Afinal, aprendemos com esses povos que a natureza é gente e não coisa! É desde essa perspectiva que nos propomos a circular pela Agrotins e observar.

Andando pelos stands encontramos o discurso da eficiência das máquinas voltadas para o lucro. Um verdadeiro cardápio das práticas, tecnologias e produtos do fim do mundo: além das caminhonetes e veículos agrícolas, vimos também os drones e as ofertas de sementes transgênicas de soja, milho e sorgo, serviços de mineração, adubação química e mineral, manipulação genética de animais, pulverização aérea com agrotóxico, extração de água dos rios, córregos e até mesmo lençóis freáticos através do sistema de irrigação por pivô, crédito, assistência técnica e jurídica para aumentar ainda mais as plantações, construção de silos para armazenamento de grãos, veículos para transporte de soja, construção de usinas de energia solar, todos eles prometendo aumento da produtividade e dos lucros.

Como que ajustando o fundo simbólico para essa oferta de produtos do agro, encontramos também o stand de uma igreja evangélica, de um bar com estilo de música sertaneja e, claro, stands com armas de pressão como espingardas, pistolas, revólveres, fuzis e outros que tais.

Em outro stand, esse dedicado às facas, percebemos que os seus cabos continham balas de fuzil envoltas em resina de acrílico e as lâminas apresentavam inscrições como “os bruto da pecuária”. Toda essa áurea de naturalização da violência está presente na repetição de palavras como “bruto”, “rústico”, “brabo” que se podem ver nas propagandas dos produtos, mas também em algumas músicas sertanejas e evangélicas e que exaltam um estilo de vida patriarcal, com elementos fortes de machismo e racismo e que tem como um dos seus valores fundamentais a acumulação e a ostentação da riqueza e da propriedade e, consequentemente, a expropriação da natureza.

Mas felizmente, encontramos exemplos de resistências na maior feiro do agro do Norte do país. Nos surpreendemos ao encontrar várias barracas de hippies vendendo seus artesanatos característico feitos com metais, pedras e sementes, e que emulam elementos simbólicos da natureza como a floresta, a mata e o sol.

Nos perguntamos sobre a força do capitalismo-agro-colonial-industrial e sua capacidade de capturar as resistências a seu favor e transformá-las em meros enfeites simbólicos, neutralizando a maior parte dos componentes progressistas do famoso movimento hippie.

Entretanto, andando e procurando mais um pouco, encontramos em uma área distante do centro da feira um pequeno galpão destinado a agricultura familiar com a presença dos chamados “pequenos produtores rurais”, e que em uma linguagem menos tecnicista poderiam ser chamados de “filhotes da terra”, como diz Ailton Krenak.

São pessoas humildes, de assentamentos rurais e movimentos sociais, cuja disposição e alegria, contrastavam com os minúsculos stands dedicados a eles, onde mal conseguiam dispor seus produtos.

Percebemos que assim como a natureza ou por estar por demais apegados a ela, estavam em segundo plano, nas margens da feira, assim como os povos indígenas e suas variedades de sementes e formas de manejo integrado do solo e do cerrado.

Conversando com dona Madalena, vinda de um assentamento rural da região de Palmas, que vendia mel e seus derivados de produção própria, reencontramos uma noção de natureza que ainda não tínhamos encontrado na “festa do agro”. Quando perguntamos sobre o seu mel, ela respondeu com brilho nos olhos, que era feito com muito carinho com abelhas que eram tratadas como filhas: “Meu marido passa mais tempo com elas do que comigo. Depois que nossos filhos cresceram e foram para a cidade elas viraram nossas filhas, é só abelhinha pra lá, abelhinha pra cá” e deu uma sonora gargalhada, a dona Madalena.

Esse caloroso diálogo nos fez enxergar a natureza como vida, e porque não, como gente, estendendo e ao mesmo tempo reconfigurando a noção de direitos humanos também para a terra, “a mãe de todas as gentes”, como gosta de dizer nossa ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara.

Mas no mundo do agro, essa ideia parece cada vez mais distante. Ali, como pudemos constatar nessa visita, a natureza e o território são a imagem de fundo: a poeira e a lama que levantam da manobra radical de mais uma picape bruta.

Relegada a segundo plano pelo instrumental material e simbólico do agro, a natureza deveria, certamente, ser reverenciada como a motivação primeira da nossa existência e da continuidade dela para as próximas gerações.

Uma reflexão final nos tomou durante o retorno para nossas casas: seria a Agrotins, com suas representações, contradições e resistências, a antessala do fim do mundo?

André Demarchi

é doutor em Antropologia Cultural pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, pesquisador e professor Associado da Universidade Federal do Tocantins no bacharelado em Ciências Sociais e no Mestrado em Comunicação e Sociedade.

Antônio Filho Oliveira Bigoni

é doutorando em Geografia no Laboratório Interdisciplinar Solidariedade, Sociedade e Território (LSST), membro do Grupo de pesquisa sobre dinâmicas rurais da Universidade Toulouse 2, Jean Jaurès, França.

--------------------------------

[1] Kopenawa, Davi & Albert, Bruce. A queda do céu: palavras de um xamã yanomami. Cia das Letras: São Paulo, 2015.



[2] Krenak, Ailton. Ideias para adiar o fim do mundo. Cia das Letras: São Paulo, 2019.