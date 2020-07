Vinícius Amanajás

Gerente de TI do Grupo Aço Cearense

Em tempo de crise, a criatividade é desafiada a driblar as dificuldades e o uso da tecnologia para aceleração da economia se faz urgente. A pandemia de Covid-19 já nos mostra grandes mudanças nesse processo. As pessoas estão mais receptivas às ferramentas tecnológicas, seja para fazer compras em e-commerce ou pedidos em delivery, seja para telemedicina ou trabalho em regime de home office, além do entretenimento com lives e capacitação a partir de reuniões e aulas virtuais.

As empresas também tiveram que se adaptar ao novo momento. O uso da tecnologia, que antes parecia muitas vezes distanciar pessoas, colabora para uma aproximação, tornando possível a realização de muitas tarefas e diferentes negócios. O virtual passou a ser real. As empresas que já vinham utilizando a tecnologia a seu favor, mudando processos e se conectando, tiveram uma vantagem no mercado, pois sentiram menor dificuldade em se adaptar ao novo momento. A aceleração tecnológica mostra-se então como um diferencial competitivo.

No Grupo Aço Cearense aproveitamos este momento para olhar as oportunidades. Nessa onda de transformação, várias iniciativas foram realizadas para estimular os projetos digitais. A jornada na empresa teve um fator importante em 2018, com um evento chamado Digital Day, que trouxe reflexões aos gestores de todas as empresas do Grupo, dando foco na transformação digital. A partir daí, houve investimentos e projetos que foram importantes no enfrentamento da crise, com uma infraestrutura que já estava pronta para suportar o home office, por exemplo. Destacamos também o uso da telemedicina para dar suporte e segurança a todos que estavam em suas casas e nas indústrias, reuniões virtuais, canais de atendimentos, além da comunicação com nossos clientes, fundamental também para dar continuidade às vendas e vital para garantir empregos e aceleração nos negócios.

Novos projetos estão em estudo envolvendo pessoas e tecnologia usando metodologia ágil para trazer ganhos e ajudar no aculturamento digital. Dentro desta jornada, vamos utilizar robôs e inteligências artificiais, tudo que possa solucionar problemas e simplificar processos. O poder de entrega da tecnologia só avança e em médio prazo teremos internet mais veloz com a chegada do 5G, e com isso a chegada de novos hábitos, que certamente deixarão o mundo ainda mais acelerado.