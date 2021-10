Luiz Armando Costa

As celebrações do cinco de outubro no Estado não paralisaram o tic-tac do relógio eleitoral. Desde o último sábado, já se vive a contagem regressiva para o 2 de outubro de 2022, quando estão programadas as eleições para presidente governador, senador, deputado federal e estadual.

Serão 27 governadores e vice-governadores de Estado e do Distrito Federal, 27 senadores e 513 deputados federais, bem como deputados estaduais e distritais. O segundo turno do pleito do ano que vem está marcado para o dia 30 de outubro.

As movimentações no Tocantins estão de vento em popa. O PT tem um candidato rodando os municípios, o MDB se divide entre dois candidatos, um orgânico e outro parlamentar, o PP pode fazer uma frente com Democratas e PSL que podem se fundir, levando o governador (e o presidente do Legislativo estadual) a buscar novo partido que possa dar abertura a seus candidatos. Todos tem até a janela partidária de abril de 2022 para optar por uma sigla.

No popular tem-se potenciais candidatos ao governo: o vice Wanderlei Barbosa (presuntivo candidato do Palácio), senador Eduardo Gomes (MDB), líder de Jair Bolsonaro no Congresso e Paulo Mourão, que enfrenta duas lutas: conquistar o PT orgânico e o eleitor. Correndo em raia própria segue o ex-governador Marcelo Miranda sob a sombra de Gomes. Ambos do MDB.

Há outro grupo: o dos senadores Kátia Abreu e Irajá Abreu que pode juntar-se ao ex-prefeito Carlos Amastha (PSB). Kátia é do PP que pode, como disse, entregar o partido a Bolsonaro. Irajá é do PSD, partido que vive em constante crise de princípios desde que foi fundado.

O MDB enxerga a possibilidade de uma aliança nacional com o PT que poderia levar consequências como uma unidade regional entre Paulo Mourão e Marcelo Miranda. Lula tenta cooptar o MDB. Tem reunião em Brasília esta semana.

A estratégia pode levar Eduardo Gomes a deixar o partido (como já se posicionou), levando-o a outra legenda que lhe dê condições de disputar o governo. Publicamente, nega a intenção, mas a intensidade das reuniões com lideranças do interior do Estado denunciam justamente o contrário.

Navegando em mar de almirante, Mauro Carlesse se prepara, internamente, para disputar o Senado, quando terá que entregar o governo, daqui a seis meses ao vice, Wanderlei Barbosa, que já encomendou estudos sobre a possibilidade jurídica de candidatar-se. Haveria a dúvida da reeleição, dado que já foi reeleito vice-governador.

Com o Estado registrando índices fiscais só verificados há quase duas décadas, Carlesse tem o que mostrar e demonstrar e parece ter, até hoje, conseguido dificultar a oposição que não encontra eixo para enquadrá-lo. De outro modo: pode até escolher não disputar eleição e ir para casa, que estará tudo bem. Para ele.