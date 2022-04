Salatiel Soares Correia

Winston Churchill foi o mais importante líder político da Inglaterra, do século vinte. Sua história de vida foi simplesmente fascinante. Não é por acaso que existem mais de cem livros escritos a respeito da vida desse grande estadista. Nascido numa família influente, de pai político e uma mãe devassa (era uma mulher de beleza escultural muito cortejada pelos nobres da época).

Churchill começou a ficar famoso na guerra dos Bóeres, ocorrida na África do Sul. Nessa, foi ele preso, mas conseguiu empreender uma fuga espetacular da prisão, fato que o tornou mundialmente famoso.

A personalidade combativa e o discurso que demolia adversários muito contribuíram para que Winston não tivesse muito sucesso ao candidatar-se a cargos políticos nos distritos ingleses. Foi eleito por contagem mínima, assim, dando início a seu batismo de fogo na política interna de seu país, que já tinha um nome de imensa estatura: Gladstone.

Churchil comandou o almirantado inglês em tempos de grande dificuldade. Foi responsável pela modernização da marinha inglesa. Todavia foi no almirantado que amargou a derrota das tropas inglesas em Dardanelos, ocorrida em Galope na Turquia.

Winston sabia o momento certo de avançar ou recuar. Sem nunca abdicar de seu espírito polêmico, Churchil foi ganhando admiradores e adversários na política inglesa. Ministro de várias pastas, Winston chegou ao posto de primeiro-ministro no momento mais delicado para seu país, no século vinte: na Segunda Guerra Mundial. O interessante a ser registrado é a maneira como o povo Inglês lidava com seu líder maior: perdia ele eleições nos distritos, mas era o homem justo para o lugar certo nos momentos de crise. A Inglaterra necessitava de Churchil nos tempos de guerra.

Sob seu comando, a Inglaterra se tornou protagonista, junto com os Estados Unidos da era Roosevelt e a então União Soviética da era Stalin, os grandes comandantes das forças aliadas. Churchill transcendia as fronteiras da Inglaterra se tornando um dos mais atuantes líderes do mundo ocidental.

Além de político, Winston se tornou um escritor de talento. Escreveu clássicos como a "História dos Povos Ingleses" e "A Segunda Guerra Mundial". Com essas obras foi laureado com o Prêmio Nobel de Literatura.

O maior líder político da Inglaterra era um homem incomum no comando do sistema político inglês. Avesso ao dia a dia da política, gostava de viajar para tratar dos grandes assuntos de seu país. Tornou-se um frequentador assíduo dos Estados Unidos ante a doença de Roosevelt e suas dificuldades de locomoção devido à paralisia que o acometia desde jovem.

Winston Churchill foi um dos construtores do mundo moderno. Tem seu nome escrito não só na história de seu país, mas no panteão dos grandes homens públicos que a história imortaliza.

Salatiel Soares Correia

é engenheiro, bacharel em Administração de Empresas, mestre em Planejamento Energético. É autor, entre outras obras, do livro Cheiro de Biblioteca.