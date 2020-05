Salatiel Soares Correia

engenheiro, bacharel em Administração de Empresas, mestre em Ciências pela Unicamp. É autor, entre outras obras, de Cheiro de Biblioteca.

Na minha última viagem à Europa, um amigo jornalista de longa da data me solicitou que investigasse o sucesso do escritor brasileiro que se tornou um grande êxito de vendas no Brasil, na…