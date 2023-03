As Centrais Elétricas Brasileiras — Eletrobras — foi durante 30 anos a maior referencia do Setor Elétrico Nacional.

Imaginada institucionalmente no apagar das luzes do governo do presidente Getúlio Vargas, a Eletrobas se consolidou como empresa estatal naqueles turbulentos anos que governava o país um protegido da velha raposa dos pampas:o gaúcho João Goulart.

Concebida como empresa estatal em 1961, a Eletrobras se consolidou como empresa holding do Setor Elétrico Nacional.

Nessa condição, essa empresa estatal gerenciava os planos de expansão, imprescindíveis para atender a uma demanda sempre crescente por energia. A parir dos anos 1990, poucos perceberam à época que estava em andamento a destruição do chamado Estado Nação.

Confesso que acompanhei de perto o fim do ciclo de ascensão e ,na sua totalidade, o ciclo de de decadência de uma empresa que teve um passado glorioso se tornou uma caricatura de seu próprio passado.

Desse modo, até o final dos anos,1980 do século passado, tinha as Centrais Elétricas Brasileiras, tal como sua co-irmã francesa Eletricidade da França—EDF, como exemplos a serem seguidos .

Apartir dos anos 1990 o desequilíbrio econômico financeiro refletiu os desmandos administrativos voltados para o atendimento de empreiteiros, consultores, vendedores de equipamentos.Com isso a corrução faliu inúmeras empresas de energia elétrica.

Nesse contexto, o governo Bolsonaro manifestou vontade política de privatizar a enfraquecida Eletrobras o mais rápido possível. Estranhamente, uma empresa tão importante para consolidação do país foi privatizada na calada da noite sem discussão com a sociedade organizada.

A situação se agrava ante o novo controlador das Centrais Elétricas Brasileiras, o empresário Jorge Paulo Lemann e seus dois sócios---- Beto Sicupira e Marcel Telles--atravessarem um mar de denuncias contra o rombo de mais 40 bilhões de reais.Eis ai o grande teste que passará o governo do presidente Luis Inácio da Silva. A meu juízo, existe somente um caminho a percorrer: retomar o controle acionário para as mãos do Estado blindando a empresa ,via um contrato de gestão,contra a orgia dos maus políticos.

Salatiel Soares Correia

é Engenheiro, Bacharel em Administração de Empresas ,Mestre em Energia pela Unicamp. É autor de oito livros .Dentre estes, “Uma Falência Mais que Anunciada”, o caso da Celg.