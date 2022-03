Por que a meritocracia é uma cilada no sistema seletivo das melhores universidades dos Estados Unidos? Conto a seguinte história para, em seguida, debater o que hoje pretendo neste artigo: o duro processo de seleção das universidades de ponta dos Estados Unidos.

Paulo foi um rapaz estudioso — seja no primeiro ou segundo grau. Seu desempenho escolar sempre o manteve entre os três melhores alunos da turma. Oriundo de uma família de classe média, os pais de Paulo se sacrificaram para que ele pudesse ser competitivo na duríssima seleção para entrar numa das quatro universidades nas quais ele sonhava estudar: Harvard, Yale, Stanford ou Berkeley.

Concluído o segundo grau e com um histórico escolar de fazer inveja, Paulo, enfim, rumou atrás do seu sonho (e o de seus pais) de estudar numa das melhores universidades do mundo.

Ao chegar a Nova Iorque, nosso estudioso personagem foi, logo, escrevendo-se para fazer o duríssimo exame de admissão nas faculdades de primeira linha do país de Bill Clinton — o Sholastic Aptitute Test (Teste de Aptidão Escolar), mais conhecido pela sigla SAT.

Nesse exame, Paulo dispôs de aproximadamente 3 horas e meia para fazer as seguintes provas: leitura, escrita, matemática e redação. Feito o SAT, veio, enfim, a decepção com o resultado: Paulo foi reprovado para cursar engenharia, este era seu sonho, numa das universidades norte-americanas de primeira linha.

Dessa história de ficção que reflete a duríssima concorrência do vestibular de primeira linha da terra do tio Sam, vem a seguinte indagação: por que um excelente aluno como o Paulo foi reprovado?

Quem vai responder a essa pergunta são os escritos contidos no livro “A Cilada da Meritocracia”, do professor da Universidade de Yale, Daniel Markovits. Em sua obra, o autor demonstra que o sistema de mérito nos Estados Unidos vem, cada vez mais, alijando a classe média e os pobres de competirem nos processos seletivos das universidades norte-americanas de ponta. Aos dados.

Quanto ao investimento: a diferença de investimentos é assombrosa. Comparando, em dólares, o quanto os pais de um candidato da classe média investiram no seu filho, desde o jardim da infância ao segundo grau, e quanto foi o investimento dos pais de um filho da elite, a diferença pro filho da elite é de proximamente 10 milhões de dólares! (cerca de 50 milhões de reais). Mas o que isso significa? Significa que, ao longo dos anos de formação, o filho de um rico teve acesso a coisas que um filho da classe média não teve condições de ter: caríssimas escolas bi e até trilíngues, participação em eventos culturais, visita a museus.

Enquanto isso, por falta de acesso, os filhos da classe média não terão gastado o tempo livre deles com atividades relacionadas com algo que faz a diferença na hora de fazer a prova do SAT: a formação cultural. A esse respeito, coloca o autor que, “ao chegar aos dezoito anos, os filhos da classe média terão passado cerca de 5 mil horas a mais vendo televisão ou jogando videogames do que as crianças ricas, e as crianças pobres terão passado cerca de 8 mil horas a mais diante de uma tela”.

No que tange à relação professor aluno: “escolas privadas de elite gastam quantias espetaculares com o ensino. O índice de alunos por professor de 7 para 1, comparado ao das escolas públicas que é de 16 para 1, corresponde a um ensino intensivo e altamente personalizado que não existe na escola pública”.

Bem, acho que agora podemos entender a causa da reprovação do bom aluno Paulo. Oriundo de uma classe média do mundo em desenvolvimento, os pais de Paulo não tinham condições financeiras para arcar com os elevados custos dispendidos pelos pais de um filho oriundo da elite.

Por essa razão, o filho da elite estava bem mais habitado para fazer a prova do SAT do que o esforçado Paulo, oriundo de uma classe média de um país periférico.

Encerro este artigo com a pergunta com a qual o iniciei: por que a meritocracia é uma cilada no sistema seletivo das melhores universidades dos Estados Unidos?

Eis a resposta: porque a meritocracia restringe a competição somente a uma elite rica, repleta de uma formação bem mais consistente que aquela dos filhos da classe média. Estes não têm condições de arcarem com os elevados custos de uma educação continuada. Nesse sistema, somente os muito ricos concorrem entre eles. Sim, a meritocracia é uma cilada. É uma cilada porque, em nome da igualdade de oportunidades, ela exclui.

Salatiel Soares Correia

é engenheiro, mestre em Planejamento Energético é autor, entre outras obras, de Cheiro de Biblioteca.