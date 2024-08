Cansado de lidar com médicos ligados à tal medicina do espetáculo, resolvi seguir o conselho de um grande médico aqui da capital, que me deu a seguinte dica: “sua doença é degenerativa, melhor você procurar um centro mais desenvolvido que tenha tradição de pesquisa no assunto.

No caso de certas doenças tratadas aqui, em Goiânia, o melhor médico é o avião para São Paulo”. Ao refletir sobre o assunto, lembrei-me dos meus tempos de Unicamp, especificamente do restaurante do campus, na hora do bandejão. Era uma comunhão total entre nós, alunos do Mestrado, em energia, com os médicos pesquisadores da Faculdade de Ciências Médicas.

Decidido a encontrar um médico com o perfil desejado, enviei um e-mail para um grande profissional da saúde que trabalha em Campinas. Ele, assim, respondeu-me: “para tratar de sua saúde, eu lhe aconselho o pessoal lá da USP de Ribeirão Preto. Lá tem gente muito especializada nesse assunto”, disse este meu amigo médico.

Depois desse relato, decidi ir até Ribeirão Preto e lá encontrar a equipe de pesquisa da minha enfermidade. Nos três anos que frequento a ambiência da daquela instituição, foi-me possível entender o porquê de a medicina da USP de Ribeirão ser a melhor escola de medicina do país. Sendo assim, levantaria alguns pontos que me parecem expressivos para o entendimento do sucesso da USP de Ribeirão em relação às principais universidades. Vamos, pois, a esses fatos.

A medicina comercial, que enriqueceu tantos médicos patrimonialistas, proprietários de imensas fazendas, confinamentos, mansões, inexiste em Ribeirão Preto.

A USP faculta o atendimento particular sem exploração, ou seja, um ou dois dias por semana, os cientistas e os médicos podem atender aos pacientes cobrando uma taxa bem menos expressiva que a de um tal especialista oftalmológico, metido a cientista, que só é rei da cocada preta aqui, na fronteira do Paranaíba. Passou a fronteira, essa sumidade se transforma em inutilidade. Veja o meu caso, a consulta com um dos melhores especialistas do Brasil fica em torno de 700 reais. Já aqui, com muitos médicos chamados de marqueteiros, que não têm 10% do conhecimento dos cientistas da USP, cobra-se 1.600 reais.



É comum o médico usar o termo de professor de artigos científicos como uma espécie de atestado para a competência clínica ou científica. Isso impressiona pessoas inocentes, que não percebem a esperteza que há no faturar.

A medicina comercial e a medicina científica vivem um dilema, o de que tempo é dinheiro. É comum o médico, “professor,” dar uma aulinha e, depois, ter todo o tempo para ir aos seus lucrativos consultórios.



Em Ribeirão Preto, o pesquisador que ousar praticar a medicina comercial tem o destino certo, a rua, pois a escola não perdoa. Sendo assim, fora do dia permitido para a clínica, os médicos pesquisadores têm de estar lá na universidade, atuando integrados às suas pesquisas e orientações de mestrado e doutorado. De tudo isso, o mais grave ainda é aquele que é apenas médico e quer dar aulinha de cientista.

Esse é cientista até a fronteira do Paranaíba, e nada é além dessa divisa. É comum os alunos brilhantes da medicina de Ribeirão Preto serem convidados para, juntos, escreverem artigos científicos. Todavia é lógico, para a produção do artigo, o caronista só entra com o nome.



Em uma peça de sua autoria, o grande dramaturgo inglês William Shakespeare possibilitou a Hamlet que transitasse entre o mundo dos fantasmas e a vida real. Nesse modo fantasma, o pai de Hamlet contou-lhe que o tio o assassinara para assumir o trono. Hamlet sabia a verdade, os simples mortais não sabiam. Em meio a cenas assim, Hamlet ainda diz ao seu amigo Horácio: “há algo de podre no reino da Dinamarca”.

Então, que seja por isso, porque a vida me possibilitou conhecer a realidade e a fantasia da medicina no Brasil, que repito a frase como uma forma de conclusão do artigo. Mudou de propósito ou seria: “Há mais coisas entre o céu e a terra do que imagina a nossa vã filosofia” Há mais coisas dentro da Terra do que imagina a nossa boa filosofia, então, há algo de podre no reino da Dinamarca.

Salatiel Soares Correia é Engenheiro, Administrador de Empresas, Mestre em energia pela Unicamp, é autor de oito livros relacionados aos seguinte temas: energia, desenvolvimento regional, política e economia.

