Nos domingos, no teatro da TV Record de São Paulo, era um frenesi danado; lá que o rei Roberto Carlos, seu “irmão” Erasmo Carlos e a “maninha” Wanderléia comandavam um movimento musical muito animado, num auditório com acústica nada boa. Assim nasceu a Jovem Guarda com a imagem e semelhança daqueles rapazes de Liverpool que formaram o conjunto mais famoso do mundo: Os Beatles (ou os besouros, como queiram). Passaram pelas tardes de domingo, no teatro da TV Record, vários artistas como o, hoje, sertanejo Sérgio Reis; os vips Jerry Adriane e o “queijinho de Minas”, assim era chamada a cantora Martinha.

O sucesso daqueles cabeludos com suas guitarras era o resultado também de versões dos Beatles, mas igualmente de um grupo seleto de compositores-cantores como é o caso do Renato, do conjunto Renato e Seus Blue Caps e de seus dois irmãos, Ed Wilson e Paulo César Barros, e a dupla marido-mulher Silvinha e Eduardo Araújo, este um mineiro, filho de uma rica família de fazendeiros lá para os lados de Montes Claros.

Engana-se quem pensa que os integrantes da Jovem Guarda eram jovens bem-nascidos, oriundos da classe média do Rio de Janeiro. Nada disso, a imensa maioria tinha suas origens nos bairros de classe média baixa.

Os tempos da Jovem Guarda coincidiram com outro movimento musical completamente diferente dessa – seja na origem, seja na ânsia e na vontade de internacionalizar uma música eminentemente brasileira: a Bossa Nova. Participaram desse movimento artistas das mais variadas tendências. E este foi o caso do cantor João Gilberto, do compositor-poeta Vinicius de Moraes, do cantor e compositor Tom Jobim, do compositor Roberto Menescal, entre outros.

Ao contrário dos participantes da Jovem Guarda, a maioria dos integrantes da Bossa Nova vinha de famílias com posses do Rio de Janeiro. A defasagem cultural entre os participantes desse movimento e os da Jovem Guarda refletiu imediatamente na qualidade musical produzida nesses dois movimentos.

“Quando acabávamos nossos shows no subúrbio, eu e um amigo pegávamos um taxi e íamos curtir o som de João Gilberto e Vinícius de Moraes lá no templo da Bossa Nova no Rio: o Beco das Garrafas. Não existe disputa com a Bossa Nova. Quanto a isso tenho que admitir: eles estudaram mais que a gente”, assim respondeu, com sinceridade, a um jornalista num programa de entrevistas, em Fortaleza, o músico e cantor Paulo Cesar Barros, irmão de outros dois também artistas de muito sucesso nos tempos da Jovem Guarda: Renato e Ed Wilson, que foram integrantes da primeira composição do conjunto Renato e Seus Blue Caps.

Embora tenham feito grande sucesso nos chamados anos dourados da década de 1960, a Jovem Guarda e a Bossa Nova seguiram rumos diferentes, mesmo porque atenderam a públicos completamente distintos.

Roberto Carlos e seus discípulos tiveram imensa popularidade por este Brasil afora; a Bossa Nova produziu músicas sofisticadas que ganharam exigentes mercados dos Estados Unidos e do Japão. Nesse sentido, a música “Garota de Ipanema” é a segunda mais tocada em todo o mundo, perde, apenas, para Yesterday, dos Beatles.

Passados quase 60 anos, que balanço se pode fazer desses dois movimentos musicais que sacudiram o país naqueles anos dourados?

A meu juízo, a Bossa Nova, ante o sucesso estrondoso que teve neste país do Carnaval e do futebol, mostrou ao mundo que o Brasil podia, sim, produzir música de qualidade! De certa forma, o som de João Gilberto, Tom Jobim e Vinicius de Moraes foi decisivo para melhorar a imagem do Brasil no exterior. A jovem Guarda vive, até hoje, no meu coração e no coração de grandes intérpretes de conjuntos da época, como é o caso de meu dileto amigo, o gaúcho Tarciso Casa Nova. Sessentão como eu, ele ama o som de Roberto Carlos. Nos anos de 1960, todos éramos felizes e não sabíamos.

Salatiel Soares Correia

é Engenheiro, Bacharel em Administração de Empresas, Mestre em Ciências pela Unicamp e autor de sete livros.