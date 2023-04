Gente é gente em qualquer lugar que se esteja no mundo principalmente quando o assunto é a vida alheia. A vida alheia sempre foi o assunto predileto daquelas cidadezinhas do interior onde o tempo parece nunca passar. É como diz aquele dito popular “mente desocupada é oficina do diabo” ou como dizia o filósofo francês Jean Paul Sartre do alto de sua intelectualidade que “o inferno são os outros”.

Nos grandes centros urbanos embora a vida seja mais corrida, a fofoca não deixa de existir em determinados extratos da vida social que convivemos cotidianamente. Quem de nós não já não foi vítima da curiosidade do outro?

Quem tem mesmo que lidar constantemente com esses inconvenientes são as personalidades públicas. As revistas com a vida de pessoas famosas ou as notícias plantadas nas colunas sociais estão entre os mais lidas. Outro sucesso de mídia é o jornalismo eletrônico em torno de assuntos pessoais.

Daí vem uma questionamento que parece à primeira vista lógico: a curiosidade com o que acontece com o outro é coisa típica de gente subdesenvolvida? A resposta é: não! Que o diga os jornais sensacionalistas ingleses com suas manchetes sobre a família real.

Campeã mesmo neste assunto é a chamada imprensa rosa espanhola. Nesta há de tudo que interessa saber sobre o inferno do outro: separações, traições, violências domésticas e por aí vai. Pasmem: tem até programas de televisão com debates a respeito de temas dessa natureza.

O símbolo maior desse mundo do espetáculo é, sem dúvida, a Revista Hola cuja tiragem chega a 1 milhão de exemplares. O cardápio é variado. Da separação do escritor peruano prêmio Nobel de literatura Mário Vargas Llosa de sua esposa Patrícia as conhecidas infidelidades do Rei Juan Carlos até o extremado erotismo do cantor Júlio Iglesias. Tudo a serviço de bisbilhotar a vida do outro pois na vida outro é que está o inferno que não existe dentro de nós.

Salatiel Soares Correia

é Engenheiro, Bacharel em Administração de Empresas, Mestre em Planejamento Energético. É autor, entre outros livros, de Cheiro de Biblioteca.