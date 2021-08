O homem começou a sentir necessidade de se comunicar desde que começou a viver em sociedade, fosse para alertar sobre alguma coisa ou expressar sua cultura ou sentimento. Ao longo dos tempos, a comunicação sempre foi importante no progresso e desenvolvimento.

A comunicação evoluiu paralelamente com o homem. A rigidez deu lugar para a empatia, onde ouvir e se colocar no lugar do outro trouxe ganhos expressivos em todos os aspectos.

No ambiente corporativo muitas vezes as pessoas acreditam que estão se comunicando adequadamente. Porém, frequentemente, estão apenas informando. Sendo assim, somente informar não garante que o outro entenda o que você quis dizer. No processo de comunicação é essencial que ocorra uma troca.

Uma das formas mais eficazes para esse processo acontecer é exercitar a comunicação empática, com uma escuta ativa e atenção plena aos sinais. Comunicação empática é compreender a perspectiva individual do outro, entender o que ele precisa e como a organização pode impulsioná-lo a bons resultados.

Há várias formas para promover uma comunicação empática com sua equipe, como por exemplo: trabalhar em um ambiente harmônico e que respeita as individualidades de cada pessoa colabora, sem dúvida, com o bem-estar e com a produtividade; apostar em ações e projetos que tragam para a rotina mais afeto e acolhimento faz com que os gestores consigam obter maior confiança da equipe e fortalece as relações interpessoais; escutar a opinião e posicionamentos acaba sendo, por muitas vezes, enriquecedor; não promover o julgamento diante das escolhas e vivências de cada pessoa é ético e deve ser exercitado. A comunicação empática deve se fazer presente também em feedbacks. A troca de experiência e a compreensão mútua acabam sendo o melhor caminho para uma solução.

Não existe fórmula milagrosa para uma comunicação de sucesso nas organizações. É necessário muito empenho e empatia. Observe se a sua forma de falar e seus gestos estão coerentes com suas atitudes. Você gostaria que agissem assim com você? Se sim, prossiga, se não, repense. Uma equipe só consegue bons resultados se o líder estiver focado em equipes.

Neliza Ferraz

coordenadora de Comunicação Corporativa do Grupo Aço Cearense, jornalista com Especialização em Gestão da Comunicação Empresarial e MBA em Gestão Ambiental. Profissional com quase 20 anos de experiência na área de Comunicação Empresarial, com foco em Comunicação Integrada.

E-mail: neliza.ferraz@acocearense.com.br